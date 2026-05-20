Hamas: Ponižavanje aktivista flotile za Gazu odražava sadizam izraelskih lidera Izraelske prakse predstavljaju očajnički pokušaj da se slomi volja aktivista, saopćila je palestinska grupa

Hamas je u srijedu osudio scene zlostavljanja i ponižavanja koje Izrael provodi nad aktivistima humanitarne misije Globalne flotile Sumud koja je plovila prema Gazi, navodeći da ti postupci odražavaju stanje moralne degradacije i sadizma među izraelskim liderima.

"Ove prakse predstavljaju očajnički pokušaj da se slomi volja aktivista i da ih se odvrati od obavljanja njihove humanitarne uloge u razbijanju blokade koja je nametnuta Pojasu Gaze", navodi se u saopćenju palestinske grupe.

Pozivajući na oslobađanje aktivista, Hamas je pozvao međunarodnu zajednicu da dokumentuje ova kršenja i podnese hitne žalbe Međunarodnom krivičnom sudu kako bi se odgovorni pozvali na odgovornost za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.

Video koji je objavio izraelski koalicioni partner i ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir prikazuje ponižavanje pritvorenih aktivista nakon dolaska u luku Ashdod, dok je ministrica saobraćaja Miri Regev objavila drugi snimak u kojem je aktiviste nazvala pristalicama terorizma i pod utjecajem alkohola i droga.

Snimci koje je emitovao izraelski Channel 14 također prikazuju aktiviste kako kleče s rukama vezanim iza leđa i licem okrenutim prema podu, dok se u pozadini čuje izraelska himna.

Prema organizatorima flotile, izraelske snage su u međunarodnim vodama u ponedjeljak napale ukupno 50 plovila koja su prevozila 428 ljudi iz 44 zemlje, uključujući 78 turskih državljana.

Flotila je isplovila u četvrtak iz turskog grada Marmaris u novom pokušaju da probije nezakonitu izraelsku blokadu Gaze koja traje od 2007. godine.