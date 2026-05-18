Hamas osudio i opasnom eskalacijom nazvao izraelsku naredbu o mogućem pogubljenju palestinskih zatvorenika

Palestinska grupa pozvala međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na Izrael da povuče vojnu naredbu

Hamas je u ponedjeljak saopćio da izraelska vojna naredba kojom se omogućava pogubljenje palestinskih zatvorenika predstavlja opasnu eskalaciju i grubo kršenje međunarodnog prava, pozvavši međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na Izrael da povuče tu odluku.

"Ova naredba predstavlja opasnu eskalaciju, grubo kršenje svih međunarodnih normi i zakona i nastavak je politike kriminala", navodi se u saopćenju grupe.

"Ova kukavička kriminalna odluka neće odvratiti naš narod od legitimne borbe i otpora u odbrani svoje zemlje i svetih mjesta", dodaje se.

Hamas je pozvao međunarodnu zajednicu, Ujedinjene nacije i sve organizacije za ljudska prava i pravna tijela da izvrše pritisak na Izrael svim sredstvima kako bi povukao "nevažeću rasističku" odluku.

Također je pozvao na odgovornost izraelskih lidera za, kako navodi, kontinuirana kršenja prava Palestinaca te na sveobuhvatan bojkot Izraela dok ne zaustavi svoje politike ubijanja i terora.

Izraelski Channel 14 je u nedjelju navečer izvijestio da je ministar odbrane Israel Katz naredio vojsci da počne primjenjivati zakon o smrtnoj kazni nad palestinskim zatvorenicima optuženim za smrtonosne napade na Izraelce.

Ovaj potez uslijedio je nakon što je Izraelska vojska (Centralna komanda) potpisala vojnu naredbu kojom se omogućava primjena smrtne kazne nad palestinskim zatvorenicima sa okupirane Zapadne obale.

Kneset je u martu usvojio zakon kojim se omogućava pogubljenje Palestinaca osuđenih za smrtonosne napade na Izraelce.

Prošle sedmice Kneset je odobrio zakon kojim se uspostavlja specijalni vojni sud za, kako Izrael tvrdi, pripadnike elitnih jedinica Hamasa.

Više od 9.600 Palestinaca, uključujući 350 djece i 73 žene, trenutno se nalazi u izraelskim zatvorima i, prema palestinskim i izraelskim organizacijama za ljudska prava, suočava se s torturom, glađu i medicinskim zanemarivanjem.