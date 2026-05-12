Hamas osuđuje izraelski zakon kojim se dozvoljava pogubljenje njegovih pritvorenika kao "novi zločin" Knesset usvaja zakon kojim se osniva specijalni vojni sud za članove Hamasa, dajući mu ovlaštenje za izricanje smrtnih kazni

Hamas je u utorak upozorio na "teške posljedice" novog izraelskog zakona kojim se osniva specijalni vojni sud za članove grupe i daje mu ovlaštenje za izricanje smrtnih kazni, nazivajući mjeru "opasnom eskalacijom" i "novim zločinom" protiv palestinskih zatvorenika.

Izraelski Knesset usvojio je zakon u ponedjeljak navečer nakon što ga je odobrio u drugom i trećem čitanju. Mjera uspostavlja specijalni vojni sud za članove "elitnih snaga" Hamasa.

Zakon "otkriva osvetoljubivu i rasističku prirodu okupacionog sistema", navodi se u saopštenju Hamasa.

Upozoreno je da zakon predstavlja "opasnu eskalaciju i novi zločin dodat na listu ratnih zločina i sistematskih kršenja prava okupacije protiv našeg naroda".

„Izraelska vlada nastoji ovim zakonom legalizirati ubijanje zatvorenika i pretvoriti sudove u oruđa osvete i zlostavljanja“, navodi se.

Hamas je rekao da „izuzetna ovlaštenja“ zakona za vojne sudove i njegova dozvola za zaobilaženje pravila postupka i dokaza odražavaju odstupanje Izraela od „standarda pravde i pravičnih suđenja“.

U nedjelju je izraelski ministar pravde Yariv Levin rekao da će zakon dati puno ovlaštenje za izricanje smrtnih kazni.

Zakon predstavlja „flagrantno kršenje svih međunarodnih zakona i konvencija, među kojima su prije svega Ženevske konvencije i međunarodno humanitarno pravo“, rekao je Hamas.

Upozorio je da zakon također odražava pokušaje Izraela „da izbjegne sve buduće sporazume o razmjeni zatvorenika“ eksplicitnim isključivanjem pritvorenika koji su držani nakon izraelskog rata u Gazi iz bilo kakvih sporazuma o oslobađanju, nazivajući to „očiglednim kršenjem međunarodnog humanitarnog prava i humanitarnih normi“.

Grupa je pozvala Ujedinjene nacije, Međunarodni krivični sud i međunarodne organizacije za ljudska prava i humanitarne organizacije da hitno djeluju kako bi zaustavili zakon i pozvali izraelske lidere na odgovornost za „njihove tekuće zločine“ protiv palestinskih zatvorenika.

Yedioth Ahronoth je izvijestio da će zakon predstavljati pravnu osnovu za neviđena suđenja, najveća i najznačajnija u Izraelu od suđenja Adolfu Eichmannu, nacističkom zvaničniku kojeg je Izrael oteo u Argentini 1961. godine i pogubio 1962. godine.

Izrael tvrdi da su Palestinci koje je pritvorio tokom rata u Gazi članovi Hamasa. Do danas im nije suđeno.

Izraelska vojska je ubila više od 72.000 Palestinaca, uglavnom žena i djece, a ranila preko 172.000 drugih u dvogodišnjoj ofanzivi na Gazu od oktobra 2023. godine.

Više od 9.600 palestinskih zatvorenika, uključujući žene i djecu, nalazi se u izraelskim zatvorima, gdje se suočavaju s mučenjem, izgladnjivanjem i medicinskim zanemarivanjem što je dovelo do smrti desetina ljudi, prema izraelskim i palestinskim izvještajima o pravima.