Hamas osuđuje izraelski zakon kojim se dozvoljava pogubljenje njegovih pritvorenika kao "novi zločin"

Lina Altawell
12 Maj 2026•Ažuriranje: 12 Maj 2026
Hamas je u utorak upozorio na "teške posljedice" novog izraelskog zakona kojim se osniva specijalni vojni sud za članove grupe i daje mu ovlaštenje za izricanje smrtnih kazni, nazivajući mjeru "opasnom eskalacijom" i "novim zločinom" protiv palestinskih zatvorenika.
Izraelski Knesset usvojio je zakon u ponedjeljak navečer nakon što ga je odobrio u drugom i trećem čitanju. Mjera uspostavlja specijalni vojni sud za članove "elitnih snaga" Hamasa.
Zakon "otkriva osvetoljubivu i rasističku prirodu okupacionog sistema", navodi se u saopštenju Hamasa.
Upozoreno je da zakon predstavlja "opasnu eskalaciju i novi zločin dodat na listu ratnih zločina i sistematskih kršenja prava okupacije protiv našeg naroda".
„Izraelska vlada nastoji ovim zakonom legalizirati ubijanje zatvorenika i pretvoriti sudove u oruđa osvete i zlostavljanja“, navodi se.
Hamas je rekao da „izuzetna ovlaštenja“ zakona za vojne sudove i njegova dozvola za zaobilaženje pravila postupka i dokaza odražavaju odstupanje Izraela od „standarda pravde i pravičnih suđenja“.
U nedjelju je izraelski ministar pravde Yariv Levin rekao da će zakon dati puno ovlaštenje za izricanje smrtnih kazni.
Zakon predstavlja „flagrantno kršenje svih međunarodnih zakona i konvencija, među kojima su prije svega Ženevske konvencije i međunarodno humanitarno pravo“, rekao je Hamas.
Upozorio je da zakon također odražava pokušaje Izraela „da izbjegne sve buduće sporazume o razmjeni zatvorenika“ eksplicitnim isključivanjem pritvorenika koji su držani nakon izraelskog rata u Gazi iz bilo kakvih sporazuma o oslobađanju, nazivajući to „očiglednim kršenjem međunarodnog humanitarnog prava i humanitarnih normi“.
Grupa je pozvala Ujedinjene nacije, Međunarodni krivični sud i međunarodne organizacije za ljudska prava i humanitarne organizacije da hitno djeluju kako bi zaustavili zakon i pozvali izraelske lidere na odgovornost za „njihove tekuće zločine“ protiv palestinskih zatvorenika.
Yedioth Ahronoth je izvijestio da će zakon predstavljati pravnu osnovu za neviđena suđenja, najveća i najznačajnija u Izraelu od suđenja Adolfu Eichmannu, nacističkom zvaničniku kojeg je Izrael oteo u Argentini 1961. godine i pogubio 1962. godine.
Izrael tvrdi da su Palestinci koje je pritvorio tokom rata u Gazi članovi Hamasa. Do danas im nije suđeno.
Izraelska vojska je ubila više od 72.000 Palestinaca, uglavnom žena i djece, a ranila preko 172.000 drugih u dvogodišnjoj ofanzivi na Gazu od oktobra 2023. godine.
Više od 9.600 palestinskih zatvorenika, uključujući žene i djecu, nalazi se u izraelskim zatvorima, gdje se suočavaju s mučenjem, izgladnjivanjem i medicinskim zanemarivanjem što je dovelo do smrti desetina ljudi, prema izraelskim i palestinskim izvještajima o pravima.