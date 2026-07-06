Ovaj korak provodi ranije proglašeni stav Hamasa da neće biti dio aranžmana za upravljanje Gazom nakon rata, kaže glasnogovornik palestinske grupe za Anadolu

Hamas kaže da je raspuštanje upravnog tijela Gaze „ozbiljan korak koji se provodi na terenu“ Ovaj korak provodi ranije proglašeni stav Hamasa da neće biti dio aranžmana za upravljanje Gazom nakon rata, kaže glasnogovornik palestinske grupe za Anadolu

Palestinska grupa Hamas saopštila je u ponedjeljak da je raspuštanje upravnog tijela u Pojasu Gaze „istinski korak koji se provodi na terenu“ kako bi se olakšao prenos administrativnih ovlaštenja na Nacionalni komitet za upravljanje Gazom (NCAG), prenosi Anadolu.

Ove izjave uslijedile su ubrzo nakon što je vlada Gaze objavila raspuštanje svog Hitnog komiteta i ostavku svog vršioca dužnosti predsjednika, kao dio priprema za prenos uprave nad ovom enklavom na NCAG.

Ovaj potez demonstrira posvećenost Hamasa provođenju sporazuma o prekidu vatre, rekao je glasnogovornik Hamasa Hazem Qassem u intervjuu za Anadolu.

„Ovaj korak provodi ranije proglašeni stav Hamasa da neće biti dio aranžmana za upravljanje Gazom nakon rata. Također ima za cilj uklanjanje izgovora koje okupacija koristi kako bi blokirala ulazak Nacionalnog komiteta“, kazao je Qassem.

„Sada širom otvaramo vrata za ulazak Nacionalnog komiteta u Pojas Gaze“, dodao je.

Qassem je također pozvao posrednike, države garante, Odbor za mir i američku administraciju da izvrše pritisak na Izrael kako bi dozvolio ulazak komiteta u Gazu.

U vezi s palestinskim oružjem, Qassem je rekao da je Hamas predstavio „razumne prijedloge koje su posrednici i države garanti prihvatili, pa čak i sam Netanyahu pozdravio, prije nego što se kasnije povukao iz njih“.

„Mi još uvijek proučavamo ovo pitanje i obavljamo unutrašnje konsultacije, kao i razgovore s posrednicima. Uskoro ćemo ponovo posjetiti Kairo kako bismo nastavili ovaj proces“, dodao je on.

NCAG, prelazno tehnokratsko tijelo osnovano na osnovu Rezolucije 2803 Vijeća sigurnosti UN-a i mirovnog plana od 20 tačaka koji je predložio američki predsjednik Donald Trump, održao je svoj konstituirajući sastanak u Kairu 15. januara 2026. godine.

Prva faza Trumpovog plana uključivala je prekid vatre, djelomično povlačenje Izraela, oslobađanje preostalih izraelskih talaca koji se drže u Gazi i ulazak 600 kamiona pomoći.

Iako je Hamas ispunio svoje obaveze u prvoj fazi oslobađanjem izraelskih zarobljenika, Izrael je pogazio svoje humanitarne obaveze i nastavio napade, ubivši 1.072 Palestinca i ranivši 3.463 druge osobe.

Druga faza uključuje šire povlačenje izraelske vojske iz Pojasa Gaze, od kojeg još uvijek okupira više od 70%, te početak napora za obnovu u zamjenu za razoružavanje palestinskih frakcija.

Međutim, Izrael nije implementirao ovu fazu, insistirajući na davanju prioriteta razoružavanju.

Gaza je pretrpjela široka razaranja kao rezultat dvogodišnje ofanzive izraelske vojske, koja je počela u oktobru 2023. godine.

U napadima je ubijeno više od 73.000 Palestinaca, ranjeno preko 173.000, te uništeno 90 posto civilne infrastrukture u enklavi.