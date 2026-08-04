Grupa kaže da palestinske frakcije ostaju privržene sporazumima postignutim o implementaciji 2. faze sporazuma o prekidu vatre u Gazi

Hamas kaže da čeka "jasan, službeni odgovor" Odbora za mir o implementaciji druge faze prekida vatre u Gazi Grupa kaže da palestinske frakcije ostaju privržene sporazumima postignutim o implementaciji 2. faze sporazuma o prekidu vatre u Gazi

Palestinska grupa Hamas saopćila je u ponedjeljak da čeka “jasan i zvaničan odgovor” izaslanika Odbora za mir Nikolaja Mladenova i posrednika u vezi sa postignutim razumijevanjem o implementaciji druge faze sporazuma o prekidu vatre u Gazi.

"Hamas i palestinske frakcije ostaju privrženi onome što je dogovoreno u vezi s provedbom druge faze sporazuma o prekidu vatre, uključujući obaveze svih strana", rekao je visoki izvor Hamasa u izjavi na Telegram kanalu grupe.

U petak su Odbor za mir i američki predsjednik Donald Trump objavili sporazum o implementaciji sljedeće faze primirja u Gazi, pri čemu je odbor rekao da je Hamas prihvatio detaljnu mapu puta. Izrael nije zvanično komentarisao predlog.

Dnevnik Israel Hayom, međutim, navodi da je premijer Benjamin Netanyahu rekao Mladenovu da se Izrael "neće povući sa položaja koje kontroliše u Gazi i da neće prekinuti vatru", tvrdeći da Hamas nastavlja da obnavlja svoje vojne kapacitete u enklavi.

Izrael je ubio više od 73.000 ljudi i ranio više od 174.000 ljudi u brutalnom ratu u Gazi od oktobra 2023.

​​​​​Uprkos sporazumu o prekidu vatre koji je na snazi od 10. oktobra 2025., Izrael je nastavio napade širom enklave, ubivši 1.250 Palestinaca i ranivši 4.110 drugih, prema Ministarstvu zdravlja Gaze.