Lider u Gazi preuzima ulogu koju je prethodno obnašao Yahya Sinwar, kojeg je Izrael ubio u oktobru

Hamas imenovao Khalila al-Hayyu za šefa svog političkog biroa Lider u Gazi preuzima ulogu koju je prethodno obnašao Yahya Sinwar, kojeg je Izrael ubio u oktobru

Palestinska grupa Hamas u ponedjeljak je imenovala visokog člana Khalila al-Hayyu za šefa svog političkog biroa, naslijedivši Yahyu Sinwara koji je ubijen od strane izraelskih snaga u Gazi u oktobru 2024. godine.

U kratkom saopštenju ove grupe navodi se da je Hayya „izabran za šefa političkog biroa pokreta“, naslijedivši Sinwara.

Hayya je jedna od najistaknutijih ličnosti Hamasa. Preuzeo je vođenje ovog pokreta u Gazi u oktobru 2024. godine nakon što je Izrael ubio Sinwara, a prije toga je služio kao Sinwarov zamjenik.