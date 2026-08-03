Vlada formirala krizni tim nakon cyber napada na registar stvarnih vlasnika kompanija, fondacija i trustova

Hakeri pristupili podacima oko 31.000 pravnih subjekata u Lihtenštajnu Vlada formirala krizni tim nakon cyber napada na registar stvarnih vlasnika kompanija, fondacija i trustova

Hakeri su neovlašteno pristupili podacima oko 31.000 pravnih subjekata u Lihtenštajnu, saopćila je u nedjelju vlada te zemlje.

"Registar stvarnih vlasnika (VwbP) bio je meta cyber napada. Nezakonito je pristupljeno kopijama podataka približno 31.000 pravnih subjekata. Vlada je formirala krizni tim", navodi se u saopćenju.

Vlada je saopćila da je nepoznati počinilac 30. jula ostvario neovlašteni digitalni pristup registru. Nadležne službe otkrile su nepravilnosti, poduzele mjere za zaštitu podataka i isključile pogođeni sistem.

"Vlada je 31. jula 2026. godine obaviještena da je došlo do potencijalno uspješnog napada na VwbP. U poslijepodnevnim satima 1. augusta vladi su dostavljeni prvi potvrđeni rezultati preliminarne istrage", navodi se u saopćenju.

Vlasti su naglasile da za sada nema naznaka da su podaci u sistemu izmijenjeni ili izbrisani.

Registar stvarnih vlasnika u Lihtenštajnu uspostavljen je radi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, a sadrži informacije o stvarnim vlasnicima kompanija, fondacija i trustova.