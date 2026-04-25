Šef turske diplomatije izrazio nadu za napredak u nuklearnim razgovorima s Iranom i upozorio na različite scenarije u Hormuškom moreuzu

Hakan Fidan uoči američko-iranskih pregovora: Jedno ili dva pitanja u nuklearnom dosjeu mogu se riješiti Šef turske diplomatije izrazio nadu za napredak u nuklearnim razgovorima s Iranom i upozorio na različite scenarije u Hormuškom moreuzu

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan rekao je da vjeruje da bi ključne tačke zastoja u pregovorima o nuklearnim pitanjima uskoro mogle biti prevaziđene, dok se diplomatski razgovori trebaju nastaviti tokom vikenda u Islamabadu.

"Kako se razgovori o ratu s Iranom trebaju nastaviti sutra, vjerujem da se jedno ili dva pitanja, posebno ona koja su bila u zastoju u nuklearnom dosjeu, mogu riješiti", rekao je Fidan novinarima nakon svog programa na Univerzitetu u Oxfordu.

Fidan je rekao da je Turska u gotovo svakodnevnom kontaktu sa svim stranama uključenim u pregovore i pozdravio nedavne korake ka produženju krhkog primirja.

"Pozdravili smo početno dvosedmično primirje, ali smo također tada rekli da to neće biti dovoljno za postizanje konačnog sporazuma", rekao je i dodao da je to primirje produženo.

"Pokušavamo pozitivno doprinijeti i pružiti ohrabrenje svim stranama", dodao je.

On je napomenuo da bi napredak u nuklearnim razgovorima mogao također ublažiti šire regionalne tenzije, uključujući one povezane sa strateškim Hormuškim moreuzom.

- Hormuz: Diplomatija ili eskalacija

Izlažući dva moguća scenarija za ovaj zaljevski plovni put, Fidan je rekao da prvi podrazumijeva pregovorima dogovoren povratak na prethodni status quo, osiguravajući slobodan pomorski prolaz bez ograničenja ili dodatnih troškova.

"Drugi scenarij je da, ako pregovori ne donesu rezultate, rat se nastavlja ili se pojave drugi problemi, pitanje postaje kako se nositi s problematičnim područjima u Hormuškom moreuzu. Koncept identificiranja problematičnih područja u Hormuškom moreuzu je drugačiji koncept. Postoje aspekti koji su u skladu s našom vanjskom politikom i aspekti koji nisu. Naš predsjednik je jasan po ovom pitanju", rekao je Fidan.

"Ako Iran i SAD postignu sporazum i postigne se mir, koalicija bi mogla obaviti tehničke radove tamo, uključujući uklanjanje mina", rekao je.

Dodao je da se Turska ne bi protivila takvim humanitarnim i tehničkim operacijama u postkonfliktnom okruženju.

Međutim, upozorio je da bi Ankara zauzela drugačiji stav ako bi bilo koja operacija izgledala kao uključivanje na stranu u obnovljenom sukobu.

"Naše osjetljivosti su jasne. Ako postoji situacija u kojoj se ponovo vidi da smo dio sukoba, naš stav bi bio drugačiji", dodao je.

Fidan je rekao da partneri razumiju pristup Turske i ponovio da uklanjanje mina ostaje neposredni prioritet, opisujući to kao humanitarni zadatak koji koristi svim stranama.

Razgovori Irana i SAD-a uslijedili su nakon što je Pakistan posredovao u dvosedmičnom primirju 8. aprila, koje je kasnije produžio Trump bez određenog vremenskog okvira. Ovi događaji dolaze u jeku stalnih tenzija od izbijanja rata 28. februara, uz napore usmjerene na postizanje šireg sporazuma za okončanje neprijateljstava.

- Tursko-britanski odnosi produbljeni novim okvirom strateškog partnerstva

Fidan je također rekao da je potpisivanje Okvira strateškog partnerstva tokom njegove posjete bilo važna prekretnica u bilateralnim odnosima Turske i Velike Britanije.

"Velika Britanija i Turska, obje članice NATO-a ali ne i članice Evropske unije, dvije su velike zemlje koje će igrati značajnu ulogu u međusobnom komplementiranju kroz svoje populacije, ekonomsku snagu, kapacitete i industrije", rekao je.

Fidan je potpisivanje nazvao zaista važnom fazom u smislu do kojeg su odnosi između dvije zemlje došli.

Rekao je da obje strane produbljuju saradnju kroz strateški dijalog u oblastima uključujući trgovinu, tehnologiju, odbrambenu industriju, evropsku sigurnost i NATO poslove.

Također je rekao da se sastao s britanskim parlamentarcima i predstavnicima medija te da je razgovarao o regionalnim pitanjima kao što su Iran, rat Rusije i Ukrajinr i evropska sigurnost.