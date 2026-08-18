Hakainde Hichilema osvojio drugi mandat predsjednika Zambije

Predsjednik Zambije Hakainde Hichilema osigurao je drugi mandat sa više od 2,9 miliona glasova, objavila je Izborna komisija Zambije u utorak rano ujutro.

Hichilema (64) pobijedio je svog glavnog protivnika na predsjedničkim izborima održanim prošlog četvrtka, Briana Mundubilea iz Nacionalne restauracijske partije za jedinstvo i napredak (NRPUP), koji je osvojio 1,8 miliona glasova, daleko nadmašivši ustavom potrebnih 50% plus jedan glasova za pobjedu.

"Hvala, Zambija. Zaista smo ponizni zbog povjerenja koje ste mi dali u ruke, da imam najvišu funkciju naše nacije i da vam još jednom budem sluga", rekao je Hichilema u objavi na Facebooku ubrzo nakon što ga je predsjednik izborne komisije Mwanagala Zaloumis proglasio izabranim za predsjednika u nacionalnom izbornom centru u glavnom gradu.

Zaloumis je rekao da je Hichilema pobijedio tako uvjerljivo da rezultati sa odabranih biračkih mjesta u preostalih pet od 226 izbornih jedinica u zemlji ne bi mogli imati materijalnog utjecaja na ishod.

Ulice Lusake bile su ispunjene ljudima mnogo prije nego što je Hichilemina pobjeda objavljena i ostale su živahne dugo nakon toga, dok su se ljudi iz svih sfera života okupljali slaveći.

"Gospodine predsjedniče, molimo vas da nastavite da budete dobar vođa koji ste ovoj zemlji. Narod Zambije je još jednom pokazao svoje povjerenje i uvjerenje u vaše vodstvo", rekao je novinarima Collins Maoma, nacionalni predsjednik stranke koja sponzorira Hichilemu, vladajuće Ujedinjene partije za nacionalni razvoj (UPND).