Graciela Gatti Santana donijela odluku o nezavisnoj medicinskoj stručnoj procjeni zdravstvenog stanja osuđenog ratnog zločinca radi procjene eventualnog razmatranja za humanitarno puštanje na slobodu

Hag: Predsjednica MICT-a zatražila procjenu zdravstvenog stanja ratnog zločinca Mladića do 1. maja Graciela Gatti Santana donijela odluku o nezavisnoj medicinskoj stručnoj procjeni zdravstvenog stanja osuđenog ratnog zločinca radi procjene eventualnog razmatranja za humanitarno puštanje na slobodu

Predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale (MICT) Graciela Gatti Santana donijela je u utorak odluku o nezavisnoj medicinskoj stručnoj procjeni zdravstvenog stanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića radi procjene eventualnog razmatranja za humanitarno puštanje na slobodu, javlja Anadolu.

Odlukom je naloženo da se najkasnije do 1. maja dostavi mišljenje nezavisnih medicinskih stručnjaka o procjeni Mladićevog zdravstvenog stanja.

"Ovim upućujem registrara da najkasnije do 1. maja 2026. godine povjerljivo podnese u spis mišljenja nezavisnih medicinskih stručnjaka kojima se procjenjuje: (i) Mladićevo trenutno zdravstveno stanje, uključujući relevantne dijagnoze, prognoze i mogućnosti liječenja; (ii) stepen u kojem se može procijeniti njegov očekivani životni vijek; (iii) adekvatnost njegove njege u PJUN-a ili zatvorskoj bolnici u skladu sa postojećim direktivama o njezi koje je Mladić dogovorio; i (iv) pitanja pokrenuta u izvještajima po Pravilu 48", navodi se u odluci dostavljenoj iz MICT-a.

Porodica Ratka Mladića potvrdila je krajem prošle sedmice da je MICTU-u u Hagu podnijet zahtjev za puštanje na slobodu radi liječenja u Srbiji.

Zdravstveno stanje Mladića, koje je duže vrijeme loše, posebno je pogoršano posljednjih dana, a njegov sin Darko više puta je upozorio da mu je otac na samrti, prenio je Tanjug.

Srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić posjetio je početkom prošle sedmice Mladića, koji se nalazi u bolnici pritvorske jedinice u Hagu, i od Mehanizma zatražio da se bivši ratni komandant Vojske Republike Srpske pusti na liječenje na slobodi, predajući jamstvo vlade u Beogradu, saopćilo je Ministarstvo.

Međunarodni mehanizam za krivične sudove (MICT) u Hagu odbio je u julu prošle godine zahtjev Mladića za privremeni dopust od sedam dana radi posjete grobu i prisustvovanja žalovanju povodom nedavne smrti člana porodice.

Ratko Mladić, ratni komandant Vojske Republike Srpske, osuđen je na kaznu doživotnog zatvora pred Haškim sudom 2017. godine. Kazna je postala pravosnažna nakon drugostepene presude 2021.

Mladić je proglašen krivim za zločine genocida (po dvije tačke), zločine protiv čovječnosti (po pet tačaka) i za ratne zločin (po četiri tačke) koje je počinio u svojstvu najviše rangiranog generala u Vojsci Republike Srpske i u svrhu stvaranja Republike Srpske.

Od pravde se skrivao 16 godina, a uhapšen je u Srbiji 2011.

Ovaj nalog predstavlja odgovor na Mladićev zahtev za privremeno ili prevremeno puštanje na slobodu zbog navodnog uznapredovalog, nepovratnog pogoršanja zdravstvenog stanja nakon nedavnog medicinskog incidenta. Na osnovu dostavljenog mišljenja, navodi se u saopštenju, biće razmotreno da li Mladićevo zdravlje opravdava privremeno puštanje na slobodu.