Hadž nedostižan za hiljade Palestinaca u Gazi zbog izraelske opsade Hiljadama Palestinaca je treću godinu zaredom zabranjeno obavljanje hadža dok Izrael drži prelaze u Gazi zatvorenim

Dok muslimanski hodočasnici iz cijelog svijeta stižu na sveta mjesta Saudijske Arabije kako bi obavili hadž, Palestinka Suad Hajjaj ostaje u Gazi, tugujući za dugo sanjanim snom, javlja Anadolu.

Izraelski genocidni rat u Gazi, koji je počeo u oktobru 2023. godine, spriječio je Hajjaj da obavi duhovno putovanje koje je pripremala godinama.

Prije rata, Hajjaj se registrovala za putovanje na hadž sa svojim mužem, bratom i snahom. Ali izraelski napad je uništio planove porodice. Njen muž je ubijen u izraelskom napadu, brat joj je nestao, a kuća im je uništena.

Njena priča odražava patnju hiljada Palestinaca kojima je treću godinu zaredom zabranjeno obavljanje hadža, jer Izrael drži prelaze u Gazi zatvorenima, a humanitarni uslovi se pogoršavaju zbog genocida.

Izrael blokira Gazu od ljeta 2007. Oko 1,5 miliona od otprilike 2,4 miliona Palestinaca u enklavi sada je bez domova nakon što je rat uništio njihove domove.

Ministarstvo vakufa u Ramallahu saopćilo je 3. marta da je preostali dio kvote za hadž u Gazi prebačen na Zapadnu obalu i Istočni Jerusalem kao izuzetna i privremena mjera za ovu godinu.

Odgođeni snovi

Hajjaj, sada raseljena na stadionu Yarmouk istočno od grada Gaze, rekla je za Anadolu da su se njene pripreme za obavljanje hadža s mužem i bratom pretvorile u tragediju nakon što joj je muž ubijen, a brat nestao tokom rata, ostavljajući je da se brine o djeci bez roditelja.

Rekla je da je novac koji je porodica uštedjela za hadž izgubljen kada im je kuća uništena. Rekla je da je pobjegla sa svojom djecom ispod ruševina nakon što je sve izgubila.

Hajjaj je rekla da je sanjala da obiđe Kabu i stane na planinu Arafat, dva centralna obreda hadža, ali rat i zatvaranje prelaza uskratili su stanovnicima Gaze obavljanje hodočašća i slobodno kretanje poput drugih muslimana.

Rekla je da njen gubitak nije ograničen samo na novac ili priliku da obavi hadž. Izgubila je i muža i život koji je planirala, dok se i dalje nadala da će jednog dana obaviti hadž.

Kontinuirano uskraćivanje

Prije rata, hodočasnici Gaze su mogli obavljati hadž svake godine uprkos izraelskim ograničenjima, nakon što bi se registrovali kod Ministarstva vakufa i čekali svoj red putem sistema lutrije.

Odlazili bi preko graničnog prelaza Rafah u Egipat, putovali autobusom do Međunarodnog aerodroma u Kairu, a zatim letjeli za Saudijsku Arabiju kako bi obavili obrede u Meki i Medini.

Ministarstvo za vakufe (Aqqaf), u koordinaciji s egipatskim i saudijskim vlastima te kompanijama za hadž i umru, brinulo se o logističkim i sigurnosnim aranžmanima za hodočasnička putovanja.

Rami Abu Staitah, generalni direktor za hadž i umru u Ministarstvu za vakufe i vjerske poslove Gaze, rekao je da je palestinska kvota za hadž prema protokolu potpisanom sa Saudijskom Arabijom 6.600 hodočasnika, pri čemu Gaza prima 38 posto, odnosno 2.508 hodočasnika.

Abu Staitah je za Anadolu rekao da je 2.473 Palestinaca iz Gaze prošlo hadž lutriju od 2013. godine i da čekaju na putovanje. Od njih je 71 umro prije obavljanja hodočašća, bilo u izraelskim napadima ili od prirodnih uzroka, dok 2.402 i dalje ne mogu putovati.

Uskraćivanje hadža stanovnicima Gaze godinama zaredom nazvao je velikim korakom unazad za muslimane u enklavi.

Građani i dalje kontaktiraju Ministarstvo vakufa kako bi osigurali da su njihova imena i pravo na putovanje na hadž sačuvani kada uslovi to dozvoljavaju, rekao je Abu Staitah.

Rekao je da ministarstvo ulaže kontinuirane napore i kontakte s lokalnim i međunarodnim stranama kako bi omogućilo hodočasnicima u Gazi da putuju.

Međutim, ti napori su naišli na izraelsko zatvaranje prelaza Rafah i zabranu putovanja civila, osim za ograničen broj pacijenata pod strogim ograničenjima, rekao je.

Izrael je okupirao i zatvorio palestinsku stranu prelaza Rafah u maju 2024. godine, presjekavši jedini izlaz Gaze prema vanjskom svijetu. Prelaz je ponovo otvoren u februaru 2026. za pacijente i ranjene.

Humanitarna kriza

Abu Staitah je rekao da je rat uskratio Palestincima koji su se registrovali i platili hadž tri godine zaredom mogućnost obavljanja hodočašća.

Rekao je da je Ministarstvo vakufa (Awqaf) svake godine u ovo doba primalo veliki broj starijih i bolesnih ljudi koji su se nadali da će obaviti obrede, prije nego što su ih rat i zatvaranje prelaza spriječili u tome.

U izraelskim napadima u Gazi ubijeno je više od 72.000 Palestinaca, a ranjeno više od 172.000.

Uništeno je oko 90 posto infrastrukture enklave. Ujedinjene nacije procijenile su troškove obnove na oko 70 milijardi dolara (64,4 milijarde eura).

Uprkos prekidu vatre objavljenom 10. oktobra, Izrael je nastavio genocid ograničavanjem humanitarne pomoći i izvođenjem svakodnevnih napada u kojima je ubijeno 883 Palestinaca i ranjeno 2.648, većinom žena i djece.

Izrael je osnovan 1948. godine na zemlji koju su zauzele naoružane cionističke grupe koje su počinile masakre i raselile najmanje 750.000 Palestinaca.

Tel Aviv i dalje odbija povlačenje i uspostavljanje palestinske države prema relevantnim rezolucijama UN-a.