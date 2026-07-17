Izraelski list navodi da je u prosjeku ubijeno jedno dijete dnevno od stupanja primirja na snagu 10. oktobra

Haaretz: Izrael nastavlja ubijati djecu u Gazi kao „rutinsku praksu“ Izraelski list navodi da je u prosjeku ubijeno jedno dijete dnevno od stupanja primirja na snagu 10. oktobra

Izrael nastavlja ubijati djecu u Gazi kao „rutinsku praksu“, pri čemu je od stupanja primirja na snagu 10. oktobra ubijeno 274 djece, izvijestio je u petak izraelski dnevni list Haaretz.

List navodi da to znači da je, u prosjeku, jedno dijete ubijeno svakog dana od početka primirja.

Dodaje se da je više od 21.000 djece ubijeno u izraelskim napadima od 7. oktobra 2023. godine.

Prema navodima Haaretza, velika većina djece stradala je u zračnim napadima, dok su druga ubijena snajperskom vatrom, urušavanjem zgrada ili gelerskim povredama.

Neka djeca su umrla i od rana koje urušeni zdravstveni sistem u Gazi više nije mogao liječiti, dok su druga preminula od gladi i bolesti, iako nisu uključena u zvanični broj poginulih, navodi list.

Haaretz također ističe pogoršanje humanitarne krize u Gazi, navodeći da su domovi i dalje razoreni, a oko 1,7 miliona ljudi živi u šatorima bez električne energije, tekuće vode i sanitarnih uslova.

Štakori i komarci su rasprostranjeni, zarazne bolesti se šire, a desetine hiljada ljudi pati od kožnih infekcija usljed visokih temperatura i teških uslova u šatorima, dodaje list.

Izrael je, prema navodima Ministarstva zdravstva Gaze, nastavio kršiti sporazum o primirju koji je stupio na snagu 10. oktobra 2025. godine, pri čemu je ubijeno 1.127 Palestinaca, a 3.643 ranjeno.

Od početka izraelske ofanzive 8. oktobra 2023. godine ubijeno je najmanje 73.250 Palestinaca, a 173.751 je ranjen, navodi ministarstvo, dodajući da je oko 90 posto civilne infrastrukture u Gazi oštećeno ili uništeno.