Guverner Kalifornije nakon pucnjave u džamiji: Nećemo tolerisati teror nad vjerskim zajednicama Guverner Gavin Newsom osudio je napad na Islamski centar San Diega

Guverner Kalifornije Gavin Newsom izjavio je u ponedjeljak da "neće tolerisati akte terora" protiv vjerskih zajednica nakon što je pet osoba, uključujući dva osumnjičena napadača, ubijeno u pucnjavi u Islamskom centru San Diega, javlja Anadolu.

Newsom je rekao da je "užasnut današnjim nasilnim napadom u Islamskom centru San Diega, gdje se okupljaju porodice i djeca, a komšije se mole u miru i zajedništvu".

"Danas je ovaj prostor zajednice uništen pucnjavom. Kalifornija izražava najdublje saučešće porodicama i zajednicama pogođenim današnjom pucnjavom", rekao je Newsom.

"Vjernici bilo gdje ne bi trebali da se boje za svoje živote. Mržnji nema mjesta u Kaliforniji i nećemo tolerisati akte terora ili zastrašivanja vjerskih zajednica", dodao je.

"Muslimanskoj zajednici San Diega: Kalifornija je uz vas."

Vlasti su saopćile da su tri osobe, uključujući zaštitara, smrtno stradale u Islamskom centru San Diega u ponedjeljak.

Zvaničnici za provođenje zakona rekli su da su dvojica osumnjičenih umrla od samonanesenih prostrijelnih rana.