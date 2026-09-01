Hemmati je kazao da je centralna banka spremna ubrizgati dvije milijarde dolara na devizno tržište dok se rial suočava s obnovljenim pritiskom

Guverner iranske centralne banke Trumpu: Iran ima dovoljno strane valute Hemmati je kazao da je centralna banka spremna ubrizgati dvije milijarde dolara na devizno tržište dok se rial suočava s obnovljenim pritiskom

Iran ima dovoljno strane valute uprkos pojačanim američkim sankcijama i ekonomskom pritisku, rekao je u utorak guverner Centralne banke Abdolnasser Hemmati, javlja Anadolu.

Obraćajući se američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, Hemmati je rekao: "Iran ima stranu valutu i ima je dovoljno."

Govoreći na konferenciji u Teheranu, Hemmati je rekao da je centralna banka spremna ubrizgati dvije milijarde dolara (1,72 milijarde eura) na devizno tržište, prema poluzvaničnoj novinskoj agenciji Tasnim.

Odbacujući tvrdnje SAD-a o ekonomskom kolapsu, rekao je da Iran nastavlja prikupljati prihode i potraživanja u stranoj valuti te da ima domaće rezerve i druge resurse čiji se detalji, kako je rekao, ne mogu otkriti.

Hemmati je rekao da iranski ekonomski sistem nastavlja funkcionisati uprkos novim sankcijama, dok je nedavnu deprecijaciju riala uglavnom pripisao onome što je nazvao psihološkim faktorima.

Odbacio je sugestije da je Iran ušao u hiperinflaciju, rekavši da je vjerovatnoća i dalje niska uprkos visokoj inflaciji i velikom ekonomskom pritisku.

Hemmati je priznao da je nezaposlenost porasla zbog rata i oštećenja dijela infrastrukture, dodajući da će mala i srednja preduzeća imati prioritet za finansiranje u drugoj polovini iranske godine.

Ove izjave su uslijedile u trenutku kada se iranski rijal suočava s obnovljenim pritiskom na američki dolar usljed intenziviranih američkih sankcija i ekonomskih posljedica američko-izraelskog rata.

Washington je nedavno proširio svoju kampanju ekonomskog pritiska na Teheran, ciljajući ključne izvore iranskih prihoda i međunarodnu trgovinu.

Iran i SAD su u junu potpisali memorandum o razumijevanju od 14 tačaka s ciljem okončanja rata, ali je privremeni sporazum brzo propao.