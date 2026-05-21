Guverner: Dvoje poginulih u ukrajinskom napadu dronom na ruski Syzran Volodimir Zelenski potvrdio je ukrajinski napad na rafineriju nafte u Syzranu, poručio je da se povećavaju sposobnosti dugog dometa

Dvije osobe su poginule, a nekoliko je povrijeđeno u napadu ukrajinskog drona na grad Syzran u ruskoj Samarskoj oblasti, rekao je guverner u četvrtak, javlja Anadolu.

"Ukrajinske oružane snage napadaju Syzran bespilotnim letjelicama. Sa žaljenjem izvještavam da su, zbog nehumanih postupaka neprijatelja, dvije osobe ubijene. Ima i povrijeđenih osoba. Pružamo svu moguću pomoć", napisao je Vjačeslav Fedorišćev na ruskoj platformi društvenih medija Max.

Gradska uprava Syzrana najavila je otkazivanje svih zabavnih, masovnih, sportskih i kulturnih događaja do kraja sedmice u vezi sa onim što je opisala kao tragične događaje u gradu.

Prema izvještajima ruskih medija, glavna meta ukrajinskog napada bila je rafinerija nafte u Syzranu.

U objavi na Telegramu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je napad, rekavši da je rafinerija zaista bila meta napada.

Također je rekao da ukrajinski napadi postaju sve većeg dometa, napominjući da se meta u ovom slučaju nalazila oko 800 kilometara od ukrajinske granice.