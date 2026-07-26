Generalni sekretar UN-a poručio da su narušavanje sirijskog suvereniteta neprihvatljiva i upozorio da humanitarna pomoć pokriva tek petinu potreba stanovništva

Guterres: UN će Vijeću sigurnosti dostaviti izvještaj o izraelskim kršenjima u Siriji Generalni sekretar UN-a poručio da su narušavanje sirijskog suvereniteta neprihvatljiva i upozorio da humanitarna pomoć pokriva tek petinu potreba stanovništva

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je u nedjelju u Damasku da će UN do kraja mjeseca Vijeću sigurnosti dostaviti detaljan izvještaj o izraelskim kršenjima međunarodnog prava i Sporazuma o razdvajanju snaga iz 1974. godine u Siriji.

Govoreći na konferenciji za novinare, Guterres je naglasio da su narušavanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Sirije neprihvatljivi te pozvao Izrael da poštuje Sporazum o razdvajanju snaga iz 1974. godine.

Istakao je da zločini i razaranja kroz koja je Sirija prošla nisu slomili odlučnost sirijskog naroda da ostvari svoje legitimne težnje.

Guterres je upozorio i na tešku humanitarnu situaciju, navodeći da pomoć Ujedinjenih nacija trenutno zadovoljava tek oko 20 posto potreba stanovništva Sirije.

Osvrćući se na posjetu zatvoru Sednaya, rekao je da je iz prve ruke mogao vidjeti razmjere zločina počinjenih u tom objektu, gdje su, prema njegovim riječima, desetine hiljada ljudi bile ubijene ili izložene mučenju.

Generalni sekretar UN-a poručio je da će Ujedinjene nacije učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi podržale političku tranziciju u Siriji, ocijenivši da se taj proces odvija u pozitivnom smjeru.

Dodao je da je u Siriji započeo proces tranzicione pravde te naglasio važnost utvrđivanja odgovornosti za sve zločine počinjene tokom proteklih godina.