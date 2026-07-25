Generalni sekretar UN-a pozvao međunarodnu zajednicu da učini sve kako bi podržala sirijski narod

Guterres u Damasku: Ujedinjene nacije stoje uz Siriju u presudnom trenutku Generalni sekretar UN-a pozvao međunarodnu zajednicu da učini sve kako bi podržala sirijski narod

Ujedinjene nacije stoje uz Siriju u ovom presudnom trenutku, poručio je generalni sekretar UN-a Antonio Guterres po dolasku u Damask u subotu.

Guterres je putem društvene mreže kompanije X sa sjedištem u SAD-u saopćio da je doputovao u Siriju u posjetu solidarnosti, što je prva posjeta jednog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija toj zemlji od 2009. godine, kada je Damask posjetio tadašnji šef UN-a Ban Ki-moon.

"Moja poruka je jasna. UN stoji uz Siriju u ovom presudnom trenutku i pozivam međunarodnu zajednicu da ne štedi napore u pružanju podrške narodu Sirije", naveo je Guterres.

Posjeta šefa svjetske organizacije dolazi u trenutku kada se Sirija suočava s brojnim političkim, humanitarnim i sigurnosnim izazovima, a međunarodne organizacije nastoje pojačati pomoć stanovništvu pogođenom dugogodišnjom krizom.