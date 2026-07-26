Generalni sekretar UN-a poručio da se Sirija nalazi u trenutku prilike za oporavak nakon godina sukoba i stvaranje stabilnijeg i uključivijeg društva

Guterres: Sednaya simbol brutalnosti Assadovog režima, Sirija ima priliku izgraditi prosperitetnu budućnost Generalni sekretar UN-a poručio da se Sirija nalazi u trenutku prilike za oporavak nakon godina sukoba i stvaranje stabilnijeg i uključivijeg društva

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da je ozloglašeni zatvor Sednaya simbol brutalnosti režima bivšeg sirijskog predsjednika Bashara al-Assada, naglasivši da Sirija sada ima trenutak prilike za oporavak i izgradnju stabilnije, inkluzivnije i prosperitetnije budućnosti za sve.

"Danas se Sirija suočava s trenutkom prilike, ne samo da se oporavi od sukoba, već i da postavi temelje za stabilniju, uključiviju i prosperitetniju budućnost za sve", napisao je Guterres na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Guterres je u subotu, tokom historijske posjete Siriji, obišao zatvor Sednaya sjeverno od Damaska. Riječ je o prvoj posjeti jednog generalnog sekretara UN-a toj zemlji od 2009. godine.

"Vojni zatvor Sednaya pokazuje koliko je strašna bila represija tokom prethodnog sirijskog režima", rekao je Guterres tokom obilaska zloglasnog pritvorskog kompleksa.

U videoporuci objavljenoj uz njegovu izjavu naveo je da je u jednoj od ćelija boravilo oko 35 zatvorenika u užasnim uslovima, dok su dobijali hranu dovoljnu tek za pet ili šest osoba, a ponekad im nije bilo ni dopušteno da je pojedu.

"To je bilo trajno mučenje", kazao je Guterres, dodajući da su postojali i drugi oblici torture koji su bili još gori.

Prema navodima sirijske državne novinske agencije SANA, Guterres je zatvor obišao u pratnji stalnog predstavnika Sirije pri UN-u Ibrahima Olabija. Tokom posjete Damasku obišao je i Omejidsku džamiju te stari dio grada.

Zatvor Sednaya, smješten sjeverno od Damaska, postao je jedan od najpoznatijih pritvorskih objekata tokom 61-godišnje vladavine Baas partije u Siriji. Taj zatvor stekao je međunarodnu reputaciju zbog navoda o sistematskoj torturi, prisilnim nestancima i vansudskim ubistvima, pri čemu se vjeruje da su u njemu stradale hiljade pritvorenika.

Guterres je u subotu stigao u Damask u trodnevnu posjetu, tokom koje se sastao sa sirijskim predsjednikom Ahmadom al-Sharaom i ministrom vanjskih poslova Asaadom al-Shaibanijem. Tom prilikom potvrdio je posvećenost UN-a suverenitetu, nezavisnosti i teritorijalnom integritetu Sirije te pozvao međunarodnu zajednicu da podrži obnovu zemlje.

Opozicione snage u Siriji su 8. decembra 2024. godine svrgnule režim Bashara al-Assada, koji je vladao zemljom od 2000. godine nakon što je vlast naslijedio od svog oca Hafeza al-Assada, predsjednika Sirije od 1971. do 2000. godine.