Generalni sekretar UN-a pozvao je na rješenje o dvije države i uklanjanje prepreka za pomoć na samitu Šangajske organizacije za saradnju

Guterres pozvao na prekid izraelskih napada u Gazi i nasilja okupatora na Zapadnoj obali Generalni sekretar UN-a pozvao je na rješenje o dvije države i uklanjanje prepreka za pomoć na samitu Šangajske organizacije za saradnju

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres u utorak je pozvao na prekid izraelskih napada u Gazi i nasilja okupatora na Zapadnoj obali, javlja Anadolu.

"U Gazi se mora poštovati primirje", rekao je Guterres na samitu Šangajske organizacije za saradnju.

Pozvao je na hitno uklanjanje prepreka za humanitarnu pomoć.



Rekao je i da "napadi doseljenika i širenje naselja moraju prestati" na okupiranoj Zapadnoj obali.

Guterres je rekao da trajni mir zahtijeva rješenje o dvije države, gdje Izrael i Palestina žive jedni pored drugih kao nezavisne, suverene države.

"Apelujem na maksimalnu suzdržanost i na poštovanje sporazuma i međunarodnog prava", rekao je Guterres.