Generalni sekretar UN-a poručio da se suverenitet i teritorijalni integritet Sirije moraju u potpunosti poštovati tokom prve posjete Damasku nakon 2009. godine

Guterres: Izraelska kršenja Sporazuma o razdvajanju snaga sa Sirijom moraju prestati Generalni sekretar UN-a poručio da se suverenitet i teritorijalni integritet Sirije moraju u potpunosti poštovati tokom prve posjete Damasku nakon 2009. godine

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je u nedjelju da su izraelska kršenja Sporazuma o razdvajanju snaga sa Sirijom iz 1974. godine neprihvatljiva i da moraju prestati, pozvavši na puno poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Sirije.

"Suverenitet, nezavisnost, jedinstvo i teritorijalni integritet Sirije moraju se u potpunosti poštovati", poručio je Guterres u objavi na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Dodao je da su izraelska kršenja Sporazuma o razdvajanju snaga iz 1974. godine neprihvatljiva i da moraju prestati.

Guterres je ove poruke uputio tokom posjete Damasku, prve posjete jednog generalnog sekretara UN-a Siriji otkako je Ban Ki-moon boravio u toj zemlji 2009. godine. Posjeta se odvija u vrijeme političke tranzicije u Siriji nakon pada režima Bashara al-Assada u decembru 2024. godine.

Tokom boravka u Siriji planirano je i da Guterres posjeti pripadnike Posmatračke misije UN-a za razdvajanje snaga (UNDOF), raspoređene u tampon-zoni na okupiranoj Golanskoj visoravni. Misija je uspostavljena Rezolucijom 350 Vijeća sigurnosti UN-a iz 1974. godine radi nadzora prekida vatre između Sirije i Izraela.

Posjeta dolazi i u trenutku pojačanih napetosti na jugu Sirije, nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu proglasio da je Sporazum o razdvajanju snaga iz 1974. godine prestao važiti poslije pada Assadovog režima 8. decembra 2024. godine.

Nakon toga izraelske snage raspoređene su u tampon-zoni na sirijskoj teritoriji, što je izazvalo ponovljene pozive Ujedinjenih nacija Izraelu da poštuje odredbe sporazuma i suverenitet Sirije.