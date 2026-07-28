Generalni sekretar UN-a poručio da trajno rješenje mogu postići samo Kiprani kroz svoje političke lidere

Guterres doputovao na Kipar i ponovo potvrdio podršku mirovnim naporima Generalni sekretar UN-a poručio da trajno rješenje mogu postići samo Kiprani kroz svoje političke lidere

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres doputovao je na Kipar kako bi ponovo potvrdio opredijeljenost UN-a da podrži pronalaženje sveobuhvatnog i trajnog rješenja višedecenijskog kiparskog pitanja.

"Upravo sam stigao na Kipar kako bih izrazio svoju posvećenost podršci kiparskim zajednicama u potrazi za sveobuhvatnim i održivim rješenjem kiparskog pitanja", napisao je Guterres na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Istakao je da Ujedinjene nacije ne mogu nametnuti mir te da ga samo Kiprani, putem svojih lidera, mogu izgraditi.

Tokom posjete Guterres će se sastati s predsjednikom Turske Republike Sjeverni Kipar Tufanom Erhurmanom i čelnikom grčke kiparske administracije Nikosom Christodoulidesom.

Predviđeni su i susreti s drugim relevantnim akterima, tokom kojih će biti razgovarano o nastavku mirovnog procesa i jačanju stabilnosti na otoku, uključujući i djelovanje Mirovnih snaga Ujedinjenih nacija na Kipru (UNFICYP).

UNFICYP je jedna od najdugovječnijih mirovnih misija Ujedinjenih nacija i raspoređena je na Kipru od 1964. godine.

Kipar je već decenijama podijeljen zbog spora između kiparskih Turaka i kiparskih Grka, uprkos brojnim pokušajima Ujedinjenih nacija da posreduju u postizanju sveobuhvatnog političkog rješenja.