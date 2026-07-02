Francuski mediji opisuju prizore u prodavnicama kao haos zbog naglog porasta potražnje za rashladnim uređajima

Gužve u francuskim supermarketima zbog kupovine klima-uređaja u jeku toplotnog vala Francuski mediji opisuju prizore u prodavnicama kao haos zbog naglog porasta potražnje za rashladnim uređajima

Velike gužve zabilježene su u četvrtak u supermarketima u glavnom gradu Francuske Parizu, uključujući i onaj u pariškom predgrađu Nanterre, gdje su kupci pohrlili da kupe prijenosne klima-uređaje na sniženju usred toplotnog vala koji je zahvatio Francusku.

Na videosnimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako kupci čekaju ispred ulaza, a zatim po otvaranju prodavnice u velikom broju ulaze kako bi kupili rashladne uređaje nakon nekoliko dana izuzetno visokih temperatura širom zemlje.

Francuski zastupnik Karl Olive izjavio je da su slične scene zabilježene i u drugim prodavnicama, pri čemu su neki kupci u redovima čekali već od šest sati ujutro, iako se trgovine otvaraju u 8.30 sati.

Prema njegovim riječima, trgovački lanac je pokrenuo nacionalnu akciju u okviru koje je ponuđeno gotovo 200.000 rashladnih uređaja, uključujući prijenosne klima-uređaje.

Međutim, Olive je naveo da u pojedinim prodavnicama, među kojima je i ona u Chambourcyju, po otvaranju nije bilo klima-uređaja.

"Razočarenje je bilo potpuno, nije bilo klima-uređaja, samo ventilatori", napisao je na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Dodao je da niko ne spori da proizvod može postati žrtva vlastitog uspjeha, ali da je mnogo teže prihvatiti nedostatak jasnih informacija o stvarnim zalihama u pojedinim prodavnicama.

Olive smatra da su mnogi kupci satima čekali u redovima, a potom otišli praznih ruku, podsjećajući da francuski zakon o zaštiti potrošača zabranjuje dovođenje kupaca u zabludu kada je riječ o dostupnosti proizvoda.

Francuski mediji opisuju slične prizore širom zemlje kao haos, jer su ekstremno visoke temperature izazvale nagli rast potražnje za rashladnim uređajima.

List "Le Parisien" javlja da je u prodavnici u Saint-Germain-en-Layeu došlo do svađe među kupcima koji su pokušavali kupiti posljednje preostale ventilatore, zbog čega je morala intervenisati policija.

Svjedoci iz jedne prodavnice u Aubervilliersu ispričali su za isti list da su pojedini kupci prije radnog vremena nasilno otvorili vrata i gurali druge kako bi prvi došli do rashladnih uređaja.

Francuska se posljednjih dana suočava s izuzetno visokim temperaturama, a u mnogim dijelovima zemlje izmjereno je više od 35 stepeni Celzijusa, što je dovelo do povećane potražnje za uređajima za hlađenje.