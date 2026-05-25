Fondacija "Hind Rajab" tvrdi da su sadašnji i bivši izraelski politički i vojni lideri prijavljeni zbog optužbi za genocid, ratne zločine i stvaranje humanitarne katastrofe u Pojasu Gaze

Grupa za ljudska prava: U Poljskoj podnesena tužba protiv izraelskih zvaničnika zbog zločina u Gazi Fondacija "Hind Rajab" tvrdi da su sadašnji i bivši izraelski politički i vojni lideri prijavljeni zbog optužbi za genocid, ratne zločine i stvaranje humanitarne katastrofe u Pojasu Gaze

Fondacija "Hind Rajab" saopćila je u ponedjeljak da je u Poljskoj podnesena krivična tužba protiv visokih izraelskih političkih i vojnih zvaničnika zbog navoda o genocidu, ratnim zločinima i zločinima protiv čovječnosti u Pojasu Gaze, javlja Anadolu.

U saopćenju, grupa je navela da su tužbu Okružnom tužilaštvu u Wroclavu podnijeli poljsko-palestinski preživjeli Amjad Agha i Ahmed Elsaftawy u saradnji sa Poljsko-palestinskom inicijativom za pravdu KAKTUS i članovima Globalne flote Sumud.

Prema fondaciji, u tužbi se spominju bivši izraelski ministar odbrane Yoav Gallant, izraelski ministar vanjskih poslova Israel Katz, bivši ministar vanjskih poslova Eli Cohen, bivši vojni zapovjednik Herzi Halevi, sadašnji zapovjednik vojske Eyal Zamir i drugi izraelski vojni zvaničnici.

U podnesku se navodi da su zvaničnici "stvorili i održavali humanitarnu krizu osmišljenu da fizički unište palestinsko civilno stanovništvo u Gazi" nakon događaja 7. oktobra.

Prema tužbi, izraelske vlasti su nametnule uslove opsade, ciljale humanitarno osoblje i infrastrukturu, napadale konvoje pomoći, uništavale civilnu infrastrukturu i ometale ulazak humanitarne pomoći u Gazu.

U podnesku se također spominje misija Globalne flote Sumud 2025. godine, u kojoj su učestvovala 42 plovila koja su prevozila više od 300 tona humanitarne pomoći, uključujući hranu, lijekove i formulu za dojenčad.

Fondacija "Hind Rajab" saopćila je da je tužba podnesena na osnovu člana 110. poljskog krivičnog zakona, koji poljskim sudovima omogućava da vrše nadležnost nad zločinima počinjenim u inostranstvu protiv poljskih građana.

Agha, diplomirani na Tehnološkom univerzitetu u Lodzu, rekao je da je tokom rata u Gazi izgubio 231 rođaka.

"Izrael je u Gazi sahranio ne samo naše domove, škole, bolnice i univerzitete. Sahranio je i jezik kojim bismo mogli opisati naš gubitak", rekao je.

Elsaftawy, plastični hirurg, rekao je da je 34 njegovih rođaka ubijeno tokom sukoba, uključujući i njegovu sestru, za koju je rekao da je umrla zbog neuhranjenosti i humanitarnih uslova koji su proizašli iz blokade.

"Ova obavijest nije politički gest, već pokušaj da se zahtijeva istina i odgovornost", rekao je.

U tužbi se tvrdi da izraelski zvaničnici ne mogu pozivati ​​na funkcionalni imunitet u slučajevima koji uključuju navodne međunarodne zločine, pozivajući se na Nirnberške principe i međunarodne pravne presedane.

Fondacija "Hind Rajab" saopćila je da je podnijela više od 90 pravnih tužbi u 30 jurisdikcija u vezi s navodnim zločinima počinjenim protiv Palestinaca.

Prema Svjetskom programu za hranu, približno 1,6 miliona ljudi u Gazi - što predstavlja 77 posto stanovništva - suočava se s teškom akutnom nesigurnošću u pogledu hrane, uključujući više od 100.000 djece i 37.000 trudnica i dojilja.

Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, više od 880 ljudi je ubijeno, a više od 2.645 je povrijeđeno u izraelskim napadima od proglašenja prekida vatre između Izraela i Hamasa 10. oktobra 2025. godine.

Sporazum je imao za cilj zaustavljanje dvogodišnjeg rata koji Izrael vodi, u kojem je, prema podacima navedenim u izvještaju, od oktobra 2023. godine ubijeno više od 72.000 ljudi - većinom žena i djece - povrijeđeno više od 172.000, a od oktobra 2023. godine prouzrokovano je i veliko razaranje koje je pogodilo približno 90 posto civilne infrastrukture.