Grupa za ljudska prava: Svi aktivisti flote koji su krenuli prema Gazi pušteni iz izraelskog pritvora prije deportacije

Svi pritvoreni aktivisti iz Globalne flote Sumud i Koalicije flote slobode koje su krenule prema Gazi pušteni su iz izraelskog zatvora Ktziot prije deportacije, saopćila je u četvrtak izraelska grupa za ljudska prava "Adalah", javlja Anadolu.

Grupa je navela da je dobila zvaničnu potvrdu od Izraelske zatvorske službe i državnih zvaničnika da su svi aktivisti koji su bili u pritvorskom centru pušteni i da se prebacuju na deportaciju.

"Većina učesnika se prebacuje na aerodrom Ramon kako bi bili avionom izbačeni iz zemlje", objavila je grupa.

Adalah je dodala da njen pravni tim "aktivno prati proces tranzita kako bi se osiguralo da svi aktivisti budu sigurno i u potpunosti deportovani bez daljnjeg odlaganja".