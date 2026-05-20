Grupa za ljudska prava: Izrael nakon presretanja prebacio aktiviste iz flotile za Gazu u luku Ašdod Adalah tvrdi da su informacije o mjestu boravka pritvorenih aktivista "strogo ograničene"

Izrael je premjestio aktiviste pritvorene iz flote pomoći koja je išla za Gazu u luku Ašdod nakon napada i presretanja konvoja u međunarodnim vodama, saopćila je u srijedu izraelska grupa za ljudska prava Adalah, prenosi Anadolu.

Adalah je naveo da su učesnici Globalne Sumud flote, uključujući "međunarodne aktiviste solidarnosti, branitelje ljudskih prava i medicinske volontere", dovedeni u luku Ašdod nakon "nezakonitog izraelskog vojnog presretanja".

"Nakon što su otplovili prema Gazi kako bi dostavili humanitarnu pomoć i osporili nezakonitu blokadu, ovi civilni učesnici su nasilno oteti iz međunarodnih voda i odvedeni na izraelsku teritoriju potpuno protiv svoje volje", dodaje se.

Adalah je naveo da su informacije o mjestu boravka pritvorenih aktivista, njihovom pravnom statusu i fizičkom blagostanju "strogo ograničene".