Grupa za ljudska prava: Aktivisti flotile za Gazu suočeni s "poniženjem i nasiljem" od Izraela Ono što se dogodilo bio je još jedan pokušaj kriminalizacije i kažnjavanja humanitarnih aktivista koji pokušavaju izraziti solidarnost i poslati humanitarnu pomoć Gazi, kazao je advokat Hadeel Abu Saleh

Aktivisti Globalne flotile Sumud, koja je prevozila humanitarnu pomoć Gazi, bili su izloženi "poniženju i nasilju" od strane izraelskih vlasti nakon napada na konvoj u međunarodnim vodama, rekao je u četvrtak advokat izraelske grupe za ljudska prava Adalah, javlja Anadolu.

Hadeel Abu Saleh rekao je novinarima ispred izraelskog suda za prekršaje u južnom gradu Ashkelonu da su aktivisti svjedočili o tome da su izraelske snage "prisiljavale aktivistice da skinu hidžabe te da su ih držali u bolnim položajima".

Rekla je da su neke aktivistice povrijeđene, a vjeruje se da je nekoliko njih zadobilo povrede rebara i drugih dijelova tijela.

Videosnimci koje su objavili aktivisti pokazuju da su neke pogođene gumenim mecima koje je ispalila izraelska mornarica, dodala je.

Abu Saleh je optužila izraelske vlasti da pokušavaju poniziti aktiviste i koristiti nasilje protiv njih, pozivajući se na video koji je na društvenim mrežama objavio partner vladajuće koalicije i ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir.

"Takve prakse poznate su izraelskim vlastima", rekla je, dodajući da ih Izrael koristi i protiv palestinskih zatvorenika.

"Ono što se dogodilo bio je još jedan pokušaj kriminalizacije i kažnjavanja humanitarnih aktivista koji pokušavaju izraziti solidarnost i poslati humanitarnu pomoć Gazi", rekao je Abu Saleh.

Abu Saleh je zastupao aktivistu Globalne flotile Sumud Zohara Regeva, koji ima izraelsko državljanstvo, pred sudom u Ashkelonu, dok je Tel Aviv počeo deportirati preostale aktiviste preko aerodroma Ramon na jugu Izraela.

Rekla je da je izraelska policija tražila Regevino puštanje pod određenim uslovima, uključujući zabranu ulaska u Gazu 140 dana i zahtjev da se pojavi na ispitivanju na zahtjev.

Tim odbrane zatražio je od suda da poništi sve uslove i pusti je bez ograničenja.

"Regev je uhapšena u međunarodnim vodama kršeći međunarodno pravo, a također i izraelski zakon", rekao je Abu Saleh.

"Sud nije odobrio sve uslove izraelske policije, ali je odlučio da je pusti na slobodu, ali joj je zabranio ulazak u Gazu dva mjeseca", dodala je.

Prema riječima organizatora flote, izraelska vojska je napala svih otprilike 50 brodova flote, koji su prevozili 428 aktivista iz 44 zemlje, uključujući 78 turskih državljana.

Izraelski napad izazvao je širok talas osuda od strane zemalja i grupa za ljudska prava, uključujući Amnesty International.

Izrael je nekoliko puta ranije zaplijenio brodove s pomoći koji su išli prema Gazi u međunarodnim vodama, uključujući plovila povezana s kampanjama flotile Sumud, pritvarajući aktiviste prije nego što ih kasnije deportuje.

Oko 2,4 miliona Palestinaca u Gazi suočava se s katastrofalnim humanitarnim uslovima koji su se pogoršali tokom izraelskog genocidnog rata od oktobra 2023. U ratu je ubijeno više od 72.000 Palestinaca i ranjeno više od 172.000, većinom žena i djece.

Uprkos prekidu vatre objavljenom 10. oktobra 2025. godine, Izrael nastavlja genocid ograničavanjem ulaska humanitarne pomoći, lijekova i medicinskih potrepština, te svakodnevnim napadima u kojima je ubijeno 883 Palestinaca i ranjeno 2.648 drugih.