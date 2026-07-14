Greta Thunberg pridružila se protestu u Berlinu kojim se od Rheinmetalla traži prekid isporuke oružja Izraelu Više od 30 pristalica inicijative “Mirno protiv genocida“ okupilo se ispred postrojenja kompanije u berlinskoj četvrti Wedding

Njemačka policija je u utorak upotrijebila silu kako bi rastjerala mirne propalestinske demonstrante koji su blokirali pristupne puteve fabrici oružja kompanije Rheinmetall u Berlinu, u okviru sve većih protesta protiv isporuke oružja ove kompanije Izraelu.

Više od 30 pristalica inicijative “Mirno protiv genocida“, među kojima je bila i švedska aktivistica Greta Thunberg, okupilo se u blizini postrojenja kompanije u četvrti Wedding. Dio demonstranata organizirao je sjedeći protest, dok se nekoliko njih zalijepilo za podlogu kako bi blokirali prilaz fabrici.

Policija je brzo reagirala i prekinula protest, pri čemu su organizatori ocijenili da je upotrijebljena nesrazmjerna sila, navodeći da su policajci demonstrante uklanjali s ulice. Nekoliko aktivista je privedeno, a nekima su tokom provjere identiteta ruke bile vezane lisicama iza leđa.

Uprkos reakciji policije, demonstranti su uzvikivali “Slobodna Palestina“, “Slobodna Gaza“ i „Vaše oružje, vaš novac ubija širom svijeta“.

Elsa Schoenwiese, jedna od demonstrantica na prvoj liniji protesta, rekla je da je svijet ušao u period kada se svako mora zapitati na koji način može doprinijeti stvaranju promjena.

“Ovo je četvrti put ove sedmice da izlazimo na ulice kako bismo protestovali. Sve dok se profit ostvaruje na genocidu, nastavit ćemo mirni otpor, jednostavno zato što mi kao civilno društvo imamo odgovornost suprotstaviti se nepravdi“, rekla je.

Inicijativa “Mirno protiv genocida“ saopćila je da je protest dio demonstracija koje se u Berlinu održavaju od 8. do 15. jula protiv, kako navode, njemačkog saučesništva u genocidu u Palestini. Grupa zahtijeva od Rheinmetalla da obustavi sve isporuke Izraelu i zatvori berlinsko postrojenje.

Berlinska lokacija Rheinmetalla, koja je ranije bila uglavnom usmjerena na proizvodnju automobilskih dijelova, preuređena je u pogon za proizvodnju komponenti za artiljerijsku municiju. Aktivisti tvrde da se tamo proizvedena municija velikog kalibra isporučuje, između ostalog, Izraelu te koristi u Gazi i na jugu Libana.