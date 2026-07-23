Gradonačelnik u Meksiku ubijen u zgradi općine nekoliko mjeseci nakon pokušaja atentata Gradonačelnik Valentin Lavin je preživio oružani napad u januaru

Lokalni gradonačelnik u Meksiku ubijen je iz vatrenog oružja u zgradi općine, saopštile su vlasti u srijedu, nakon što je ovaj političar preživio prethodni pokušaj atentata prije nekoliko mjeseci, prenio je CBS News.

Incident se dogodio u gradu Temoac, koji se nalazi u saveznoj državi Morelos, u blizini Mexico Cityja, na području gdje djeluje više narkokartela.

Gradonačelnik Temoaca Valentin Lavin, koji je bio povezan s ljevičarskom strankom predsjednice Claudije Sheinbaum, ranije je preživio oružani napad u januaru.

Prema navodima državnog tužilaštva, forezničari i policija pronašli su njegovo tijelo unutar prostorija općinske uprave.

Vlasti su saopštile da je u toku operacija s ciljem hvatanja odgovornih za ubistvo. Službeni podaci ukazuju na to da je skoro 100 meksičkih gradonačelnika ubijeno od 2006. godine, kada se intenziviralo nasilje povezano s drogom.

Otkako je sadašnja administracija stupila na dužnost u oktobru 2024. godine, ubijeno je 14 gradonačelnika, uključujući tri slučaja zabilježena u 2026. godini.