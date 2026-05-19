Žena krivi gradonačelnika za smrtonosnu pucnjavu, navodeći da je to „direktna posljedica Vašeg rukovođenja“

Gradonačelnik San Diega izviždan nakon pucnjave u džamiji, optužen za mržnju prema muslimanima Žena krivi gradonačelnika za smrtonosnu pucnjavu, navodeći da je to „direktna posljedica Vašeg rukovođenja“

Gradonačelnik San Diega Todd Gloria prekinut je i izviždan u ponedjeljak tokom konferencije za novinare održane nekoliko sati nakon pucnjave u lokalnoj džamiji u kojoj su poginule tri osobe, prenosi Anadolu.

Nadležne vlasti su saopštile da su tri žrtve ubijene u incidentu koji se ranije tog dana dogodio u Islamskom centru u San Diegu, u Kaliforniji. Dvojica osumnjičenih naoružanih tinejdžera također su preminula od prostrijelnih rana koje su sami sebi nanijeli, navode organi reda.

Prije nego što je Gloria iznio javno saopštenje, jedna žena iz publike je vikala na njega i okrivila ga za napad, rekavši da je to „direktna posljedica Vašeg rukovođenja“.

„Naša braća i sestre muslimani razgovaraju s Vama već koliko dugo? Moraš ih, j***te, saslušati, Todde“, kazala je ona.

„Ohrabrio si cionističku propagandu. I nastavit ćeš to raditi sve dok to puni tvoje j***ne džepove“, dodala je žena.

Na konferenciji za novinare, Gloria je izjavio: „Mržnji nema mjesta u San Diegu. Islamofobiji nema mjesta u San Diegu. Napad na bilo kojeg stanovnika San Diega je napad na sve stanovnike San Diega, i mi to nećemo tolerisati.“