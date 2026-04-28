Gradonačelnik ruskog grada Ufe uhapšen zbog sumnje na mito i zloupotrebu položaja Gradonačelnik Ratmir Mavlijev je priveden zajedno sa zamjenicima u proširenoj istrazi o korupciji

Gradonačelnik Ufe, administrativnog centra ruske regije Baškortostan, pritvoren je zbog sumnje na krivična djela povezana s korupcijom, saopćio je u utorak Ruski istražni komitet, javlja Anadolu.

Ratmir Mavlijev je osumnjičen i za prekoračenje službenih ovlaštenja, navodi se u saopćenju komiteta.

"Istražni organi Istražnog komiteta za Baškortostan pritvorili su šefa uprave grada Ufe zbog sumnje da je počinio krivična djela iz dijela 3 člana 286. ruskog Krivičnog zakona (prekoračenje službenih ovlaštenja) i dijela 6 člana 290. (primanje mita u posebno velikoj mjeri)", navodi se.

Zamjenik šefa gradske uprave, zamjenik šefa odjeljenja za zemljišne i imovinske odnose uprave i direktor sanatorija također su osumnjičeni za prekoračenje službenih ovlaštenja.

U okviru krivičnog postupka izvršena su ispitivanja, pretresi i zapljena dokumenata. Odlučuje se o pitanju odabira preventivne mjere za optuženog.