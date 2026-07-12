Oko 300 bespilotnih letjelica je ili ometano ili oboreno na prilazu glavnom gradu Rusije, dodaje Sergey Sobyanin

Gradonačelnik: Protivvazdušna odbrana odbila rekordan napad dronova na Moskvu Oko 300 bespilotnih letjelica je ili ometano ili oboreno na prilazu glavnom gradu Rusije, dodaje Sergey Sobyanin

Gradonačelnik Moskve Sergey Sobyanin izjavio je u nedjelju da je ruska protuvazdušna odbrana odbila masovni napad dronova na glavni grad Rusije u protekla 24 sata, prenosi Anadolu.

U saopštenju na ruskoj platformi društvenih medija Max, Sobyanin je naveo da je oko 300 dronova oboreno tokom prilaza gradu od jučer.

„U protekla 24 sata, oko 300 dronova letjelo je prema Moskovskoj oblasti. Većinu njih su neutralisale snage protuvazdušne odbrane na udaljenim prilazima“, kazao je on.

Sobyanin je 7. jula saopštio da je više od 430 dronova bilo lansirano prema Moskovskoj oblasti. Ranije, 4. jula, izvijestio je da je više od 200 dronova ciljalo ovu regiju tokom perioda od 24 sata, pri čemu je većina presretnuta prije nego što je stigla do grada.

Ranije ove godine, ruska protuvazdušna odbrana je također više puta odbila velike napade dronova na Moskvu.

Prije ovogodišnje eskalacije, najveći javno prijavljeni napad dronova na Moskvu dogodio se 11. marta 2024. godine, kada je Sobyanin izjavio da je 74 dronova oboreno na prilazu gradu, dok su „stotine“ presretnute u različitim regijama Rusije.