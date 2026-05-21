Gradonačelnik Pariza traži dodjelu počasnog državljanstva palestinskim civilima i novinarima Emmanuel Gregoire planira predložiti inicijativu u junu

Gradonačelnik Pariza Emmanuel Gregoire planira tražiti status počasnog državljanstva za palestinske civile u Gazi i na Zapadnoj obali, kao i za palestinske novinare, objavio je u četvrtak "Le Parisien", javlja Anadolu.

Očekuje se da će Gregoire predstaviti prijedlog Pariskom vijeću u junu, prema podacima iz ureda gradonačelnika koje je citirao "Le Nouvel Obs".

"Pariz je oduvijek povezivao svoje ime sa slobodom naroda i ljudskim dostojanstvom. Bira civile umjesto nasilja, zakon umjesto arbitraže, život umjesto uništenja", saopćio je ured gradonačelnika.

Naglašena je i važnost odavanja počasti palestinskim novinarima, rekavši da "odavanje počasti njima znači poštovanje temeljnog prava društava da znaju istinu".