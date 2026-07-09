Gradonačelnik New Yorka Mamdani: Egipat je pokraden u porazu od Argentine na Svjetskom prvenstvu Zohran Mamdani kritikovao sporne sudijske odluke

Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani izrazio je podršku Egiptu nakon kontroverznog poraza te reprezentacije od aktuelnog svjetskog prvaka Argentine u osmini finala Svjetskog prvenstva, poručivši da je egipatski tim pokraden.

Poraz Egipta od Argentine rezultatom 3:2 u utorak izazvao je brojne reakcije u nogometnoj javnosti zbog spornih sudijskih odluka koje su obilježile susret.

Selektor Egipta i nekoliko reprezentativaca kritikovali su više odluka sudijske ekipe, tvrdeći da je meč bio “namješten“ u korist Argentine.

Govoreći u srijedu građanima o novoj inicijativi za unapređenje autobuskog saobraćaja u New Yorku, Mamdani je rekao da će zahvaljujući bržem prijevozu građani uštedjeti vrijeme koje će moći provesti s porodicom ili na drugim aktivnostima.

“To znači da ćete se sa prijateljima složiti da je Egipat jučer pokraden. Iznad svega, to znači da će Njujorčanima biti vraćeno vrijeme kojeg nemaju dovoljno“, rekao je Mamdani.

Na pitanje kako bi on iskoristio šest minuta koje bi svakodnevno uštedio zahvaljujući bržem autobuskom prijevozu, ponovo se osvrnuo na utakmicu.

“Tih dodatnih šest minuta vjerovatno bih iskoristio gledajući snimke kako je Egipat pokraden. Iznova i iznova“, rekao je.

Dodao je da je dovoljno “uključiti VAR“, misleći na sistem za videoasistenciju sudijama.

Egiptu je u drugom poluvremenu poništen pogodak Mostafe Zika nakon VAR provjere, pošto je sudija procijenio da je prethodno načinjen prekršaj u akciji koja je prethodila golu.