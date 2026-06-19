Burnham osvojio mjesto u izbornoj jedinici Makerfield za Laburističku stranku s gotovo 25.000 glasova

Gradonačelnik Manchestera pobijedio na dopunskim izborima u važnom testu za britansku vladu Burnham osvojio mjesto u izbornoj jedinici Makerfield za Laburističku stranku s gotovo 25.000 glasova

Gradonačelnik šireg područja Manchestera Andy Burnham u petak je ostvario pobjedu na dopunskim izborima održanim u Makerfieldu, izbornoj jedinici na sjeverozapadu Engleske u blizini Wigana, nastojeći se vratiti u britanski parlament.

Burnham je osvojio mjesto u Makerfieldu za Laburističku stranku sa 24.927 glasova, prenio je BBC. Robert Kenyon, kandidat stranke Reform UK Nigela Faragea, završio je na drugom mjestu s gotovo 16.000 glasova.

Dopunski izbori u Makerfieldu raspisani su nakon ostavke laburističkog zastupnika Josha Simonsa, koji se povukao kako bi omogućio Burnhamu povratak u Westminster.

Glasanje se naširoko smatralo važnim političkim testom za laburističku vladu premijera Keira Starmera, dok je Burnham poručio da želi "glasati za promjenu politike" te je svoj povratak u Westminster predstavio kao dio šireg nastojanja da preoblikuje političku scenu zemlje, uključujući i moguću buduću kandidaturu za lidersku poziciju.

Govoreći nakon objave rezultata, Burnham je rekao da "svako može osjetiti da zemlja nije tamo gdje bi trebala biti".

"Večerašnji događaj bi mogao biti prekretnica", kazao je Burnham.

Obraćajući se vlastitoj stranci, upozorio je da je ovo posljednja prilika za promjene.