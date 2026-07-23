Gradonačelnik Londona Sadiq Khan: Posjeta Srebrenici ostavila je dubok utisak na mene Sadiq Khan uputio je pismo direktoru Memorijalnog centra Srebrenica Emiru Suljagiću nakon posjete Srebrenici početkom mjeseca

Gradonačelnik Londona Sir Sadiq Khan uputio je pismo direktoru Memorijalnog centra Srebrenica Emiru Suljagiću, u kojem je izrazio iskrenu zahvalnost njemu i njegovom timu na prijemu tokom zvanične posjete Potočarima početkom jula, javlja Anadolu.

„Pišem Vam kako bih izrazio iskrenu zahvalnost Vama i Vašem timu u Memorijalnom centru Srebrenica za posjetu koja je ostavila dubok utisak na mene“, naveo je Khan.



Bila je to njegova prva posjeta Bosni i Hercegovini, ali i prva posjeta jednog gradonačelnika Londona Memorijalnom centru Srebrenica.



„Kao i mnogi Britanci, proveo sam veliki dio svog odraslog života prateći vijesti. Još uvijek se sjećam lica očajnih ljudi koji su bježali spašavajući svoje živote, a godinama kasnije i stotina zelenih tabuta koji su čekali ukop. Boravak tamo bio je duboko potresno iskustvo koje ću nositi sa sobom do kraja života“, napisao je Khan.



Posebno je istakao rad Memorijalnog centra, Majki Srebrenice i svih koji godinama insistiraju na istini, sjećanju i pravdi.



„Rad koji ste Vi, Majke Srebrenice i mnogi drugi uradili u borbi za sjećanje, na samom mjestu u Srebrenici, svjedočanstvo je snage istine u ovoj borbi za pravdu“, naveo je gradonačelnik Londona.



Posjeta Sir Sadiqa Khana dio je šire saradnje Memorijalnog centra sa institucijama Ujedinjenog Kraljevstva. Vlada Ujedinjenog Kraljevstva podržava program razvoja Memorijalnog centra, uključujući jačanje njegovih obrazovnih, istraživačkih i institucionalnih kapaciteta.