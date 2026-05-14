Grčki ministar vanjskih poslova: Gaza mora ostati u centru diplomatskog interesa George Gerapetritis naglašava važnost koju Grčka pridaje odnosima s Rijadom tokom posjete saudijskog kolege Atini

Pojas Gaze mora ostati u centru diplomatskog interesa, rekao je u četvrtak grčki ministar vanjskih poslova George Gerapetritis, javlja Anadolu.

Na konferenciji za novinare nakon sastanka sa svojim saudijskim kolegom Faisalom bin Farhanom Al Saudom, Gerapetritis je rekao da su najnovija situacija na Zapadnoj obali i u Gazi bile među temama o kojima se razgovaralo.

"Gaza i Zapadna obala predstavljaju jedinstven i nedjeljiv teritorijalni entitet za stvaranje palestinske države, kroz politički proces koji će dovesti do rješenja s dvije države, omogućavajući Izraelcima i Palestincima da žive zajedno u miru i sigurnosti", rekao je Gerapetritis.

Rekao je da humanitarna situacija ostaje glavni razlog za zabrinutost.

"Gaza mora ostati u središtu diplomatskog interesa, a glavni prioritet je poboljšano i nesmetano pružanje humanitarne pomoći regiji, kao i potpuna provedba mirovnog plana i provedba druge faze ovog plana", rekao je.

Pozdravljajući direktne razgovore između Libana i Izraela u Washingtonu, Gerapetritis je rekao: "Liban je izuzetno važna zemlja za ravnotežu u široj regiji."

Govoreći o krizi u Hormuškom moreuzu, grčki ministar je podvukao važnost održavanja strateškog plovnog puta otvorenim za globalni brodarski i energetski sektor, te svjetsku ekonomiju u cjelini.

Gerapetritis je istakao važnost koju Atina pridaje odnosima s Rijadom, kao i spremnost za poboljšanje saradnje u mnogim sektorima, uključujući energetiku, trgovinu i povezanost.