Grčki borbeni avion F-16 prinudno sletio na aerodrom Zakintos

Ahmet Gençtürk
09. juli 2026.•Ažuriranje: 09. juli 2026.
Grčki borbeni avion F-16 prinudno je sletio na aerodrom na ostrvu Zakintos, objavili su lokalni mediji u četvrtak, javlja Anadolu.
Lovac se navodno zapalio, a njegov pilot je prinudno sletio na aerodrom na ostrvu, prema javnom emiteru ERT.
Pilot, koji je brzo izvučen iz oštećenog aviona, je u dobrom zdravstvenom stanju, dodaje se.
U razgovoru za javni emiter, Maria Mouzaki, lokalna šefica odjela za civilnu zaštitu zemlje, navela je problem s motorom kao uzrok incidenta.
Aerodrom će ostati zatvoren do daljnjeg iz sigurnosnih razloga, dodala je.