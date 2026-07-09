Lovac se navodno zapalio, pilot je u dobrom zdravstvenom stanju, objavili su lokalni mediji

Grčki borbeni avion F-16 prinudno sletio na aerodrom Zakintos Lovac se navodno zapalio, pilot je u dobrom zdravstvenom stanju, objavili su lokalni mediji

Grčki borbeni avion F-16 prinudno je sletio na aerodrom na ostrvu Zakintos, objavili su lokalni mediji u četvrtak, javlja Anadolu.

Lovac se navodno zapalio, a njegov pilot je prinudno sletio na aerodrom na ostrvu, prema javnom emiteru ERT.

Pilot, koji je brzo izvučen iz oštećenog aviona, je u dobrom zdravstvenom stanju, dodaje se.

U razgovoru za javni emiter, Maria Mouzaki, lokalna šefica odjela za civilnu zaštitu zemlje, navela je problem s motorom kao uzrok incidenta.

Aerodrom će ostati zatvoren do daljnjeg iz sigurnosnih razloga, dodala je.