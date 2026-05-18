Vijeće za nacionalnu sigurnost također odobrilo je modernizaciju fregata njemačke proizvodnje tipa MEKO

Grčka odobrila nabavku dvije polovne italijanske fregate Vijeće za nacionalnu sigurnost također odobrilo je modernizaciju fregata njemačke proizvodnje tipa MEKO

Grčko vijeće za nacionalnu sigurnost odobrilo je nabavku dvije polovne fregate tipa FREMM iz Italije, prenose lokalni mediji u ponedjeljak.

Sastanak Vladinog vijeća za nacionalnu sigurnost, kojim je predsjedavao premijer Kyriakos Mitsotakis u Atini, također je dao zeleno svjetlo za modernizaciju fregata njemačke proizvodnje tipa MEKO, javio je CNN Greece.

Vijeće je također odobrilo provođenje Nacionalne strategije za bespilotna vozila za period 2026–2030.

Na sastanku se razgovaralo i o najnovijim dešavanjima na Bliskom istoku, uključujući situaciju u Libanu, krizu u Hormuškom moreuzu, kao i navodne planove Turske za izradu zakona o pomorskoj sigurnosti pod nazivom "Plava domovina".