Grčka odobrila nabavku dvije polovne italijanske fregate

Ahmet Gençtürk
18 Maj 2026•Ažuriranje: 18 Maj 2026
Grčko vijeće za nacionalnu sigurnost odobrilo je nabavku dvije polovne fregate tipa FREMM iz Italije, prenose lokalni mediji u ponedjeljak.
Sastanak Vladinog vijeća za nacionalnu sigurnost, kojim je predsjedavao premijer Kyriakos Mitsotakis u Atini, također je dao zeleno svjetlo za modernizaciju fregata njemačke proizvodnje tipa MEKO, javio je CNN Greece.
Vijeće je također odobrilo provođenje Nacionalne strategije za bespilotna vozila za period 2026–2030.
Na sastanku se razgovaralo i o najnovijim dešavanjima na Bliskom istoku, uključujući situaciju u Libanu, krizu u Hormuškom moreuzu, kao i navodne planove Turske za izradu zakona o pomorskoj sigurnosti pod nazivom "Plava domovina".