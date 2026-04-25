Sporazum uključuje klauzulu o međusobnoj odbrani, lideri potpisuju devet sporazuma koji pokrivaju odbranu, energetiku, tehnologiju i obrazovanje

Grčka i Francuska obnovile odbrambeni pakt i proširuju stratešku saradnju Sporazum uključuje klauzulu o međusobnoj odbrani, lideri potpisuju devet sporazuma koji pokrivaju odbranu, energetiku, tehnologiju i obrazovanje

Grčka i Francuska su u subotu obnovile svoj sporazum o odbrambenoj saradnji i proširile bilateralne veze u više sektora, dok evropske zemlje nastoje ojačati odvraćanje usred rastućih sigurnosnih izazova, javlja Anadolu.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron i grčki premijer Kyriakos Mitsotakis produžili su odbrambeni pakt, prvi put potpisan 2021. godine, za još pet godina s automatskim obnavljanjem nakon toga, tokom ceremonije u vili Maximos u Atini.

Ažurirani sporazum uključuje klauzulu o međusobnoj odbrambenoj pomoći, prema kojoj se obje zemlje obavezuju da će se međusobno podržavati u slučaju prijetnje njihovom suverenitetu.

Dvije strane su potpisale devet sporazuma koji pokrivaju oblasti, uključujući obrazovanje, stručno osposobljavanje, naučna istraživanja, inovacije, energetiku, zaštitu okoliša i nuklearnu tehnologiju, označavajući široko proširenje strateške saradnje.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare, Macron je rekao da Grčka stoji na prvoj liniji glavnih evropskih sigurnosnih izazova, dok je Mitsotakis opisao posjetu kao potvrdu "saveza Grčke i Francuske".

Lideri su pozvali na okončanje ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku i naglasili važnost zaštite pomorske plovidbe, uključujući ponovno otvaranje Hormuškog moreuza.