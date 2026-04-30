Grčka aktivistička grupa optužuje Atinu za „direktnu saradnju" u presretanju flotile pomoći za Gazu od Izraela

Grčka aktivistička grupa u četvrtak je optužila vladu da je ostala nijema o presretanju Globalne flotile Sumud od strane Izraela, pozivajući na proteste širom zemlje.

Grupa „Marš na Gazu, Grčka“ najavila je vanredne demonstracije koje će se održati u 18 sati po lokalnom vremenu (15:00 GMT) ispred grčkog Ministarstva vanjskih poslova u Atini, pozivajući građane da izađu na ulice.

U saopštenju na Facebooku, grupa je tvrdila da je Izrael ciljao flotilu i da su plovila presretnuta u grčkoj zoni potrage i spašavanja.

„Izraelski napad na Flotilu slobode dogodio se uz direktnu saradnju Grčke!“, također se navodi u saopštenju.

„Pozivamo vas u svakom gradu, u svakom kutku Grčke da izađete na ulice kako biste podigli svoj glas protiv grčkog saučesništva“, saopštila je grupa.

„Nećemo šutjeti. Svi na ulice“, dodali su.

Ranije je bivši grčki ministar finansija Yanis Varoufakis rekao: „Upravo sam razgovarao s prijateljima na Globalnoj flotili Sumud . Izraelski brodovi i dronovi ih uznemiravaju kod obale Krita.“

„Grčka vlada je ili saučesnik ili nije sposobna da brani naša mora od Izraela“, rekao je putem platforme društvenih medija X sa sjedištem u SAD-u.

Izraelska mornarica presrela je brodove iz flotile kasno u srijedu dok su se kretali prema Gazi kako bi prekinuli dugogodišnju blokadu enklave.

Grupa je saopštila da su izraelske snage opkolile konvoj u međunarodnim vodama u blizini grčkog ostrva Krit, ometale komunikacije i zaplijenile 21 brod, dodajući da je 17 brodova uspjelo pobjeći i ući u grčke vode nakon incidenta.

Flotila, koja prevozi humanitarnu pomoć za Gazu, ima za cilj da probije izraelsku blokadu i otvori humanitarni koridor morem.

Ovaj potez uslijedio je nekoliko sati nakon što su hebrejski mediji izvijestili da se Izrael priprema presresti flotilu, koja uključuje oko 100 brodova s ​​gotovo 1.000 aktivista iz nekoliko zemalja.

Izrael je uveo blokadu Pojasa Gaze od 2007. godine, ostavljajući oko 1,5 miliona Palestinaca od otprilike 2,4 miliona bez domova nakon što su im domovi uništeni tokom rata.