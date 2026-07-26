U 2026. godini u požarima širom zemlje izgorjelo više od 150.000 hektara, zabilježena 32 velika požara

Gotovo svi požari u Španiji stavljeni pod kontrolu, više od 100.000 ljudi i dalje pogođeno U 2026. godini u požarima širom zemlje izgorjelo više od 150.000 hektara, zabilježena 32 velika požara

Španske vlasti saopćile su u nedjelju da su gotovo svi požarni frontovi koji su zahvatili područje Madrida i pokrajinu Avila stavljeni pod kontrolu, dok je više od 121.000 ljudi i dalje pogođeno posljedicama požara, javlja list "El Pais".

Vlasti Vojne jedinice za vanredne situacije (UME) navele su da je napredak ostvaren tokom noći omogućio kontrolu svih aktivnih požarnih frontova, iako su na pojedinim mjestima i dalje prisutna žarišta.

Dodali su da će upravo ta žarišta biti u fokusu napora vatrogasnih i spasilačkih ekipa tokom dana.

Više od 121.000 ljudi bilo je evakuirano ili im je naređeno da ostanu u svojim domovima dok su požari u Madridu i Avili zahvatili više od 45.000 hektara zemljišta.

Predsjednik regionalne vlade Kastilje i Leona, kojoj pripada pokrajina Avila, Alfonso Fernandez Manueco izjavio je da je požar izazvan nemarom te da će vlasti učestvovati u sudskim postupcima protiv osoba odgovornih za njegovo izbijanje.

Španski premijer Pedro Sanchez najavio je da će vlada u utorak usvojiti uredbu kojom će područja pogođena požarima biti proglašena zonama ozbiljno pogođenim vanrednom situacijom u oblasti civilne zaštite.

Tokom posjete Avili, Sanchez je upozorio da teški sati još uvijek predstoje i pozvao građane na maksimalan oprez.

U pokrajini Castellon novi požar i dalje se širi izvan kontrole kroz prirodni park Sierra de Espadan, zbog čega je naređena evakuacija oko 16.000 ljudi.

U međuvremenu, jedna osoba je poginula u subotu u požaru koji je izbio u klancu Salt de l'Aigua u gradu Manises u Valenciji.

Ministarstvo za ekološku tranziciju saopćilo je na društvenoj mreži X da je do nedjelje u požarima tokom 2026. godine zahvaćeno ukupno 152.678 hektara zemljišta, uz zabilježena 32 velika požara.

Poređenja radi, u istom periodu 2025. godine požarima je bilo pogođeno 24.133 hektara, dok je evidentirano sedam velikih požara.