Vladino istraživanje pokazuje da starije osobe znatno češće traže plaćeno zaposlenje nakon 65. godine nego njihove kolege u SAD-u, Njemačkoj i Švedskoj

Gotovo 40 posto starijih osoba u Japanu želi nastaviti raditi, uglavnom zbog finansijskih potreba Vladino istraživanje pokazuje da starije osobe znatno češće traže plaćeno zaposlenje nakon 65. godine nego njihove kolege u SAD-u, Njemačkoj i Švedskoj

Gotovo 40 posto starijih osoba u Japanu želi ostati u plaćenom zaposlenju nakon 65. godine, a finansijska potreba se pojavljuje kao glavna motivacija, prema vladinoj bijeloj knjizi o starenju društva u zemlji objavljenoj u petak, javlja Anadolu.

Anketa je pokazala da 39,7 posto japanskih ispitanika u dobi od 65 i više godina želi nastaviti raditi za platu. Brojka je znatno veća od rezultata zabilježenih u usporedivim anketama provedenim prošle godine u SAD-u, Njemačkoj i Švedskoj, prema dokumentu objavljenom na vladinoj web stranici.

U SAD-u je oko 24 posto ispitanika u istoj dobnoj skupini reklo da žele nastaviti raditi, dok je taj udio iznosio otprilike 19 posto i u Njemačkoj i u Švedskoj, što naglašava različite demografske i ekonomske realnosti Japana.

Prema bijeloj knjizi, najčešće navođeni razlog među starijim japanskim osobama za traženje kontinuiranog zaposlenja bila je potreba za zarađivanjem prihoda. Drugi ispitanici su rekli da im posao pomaže u održavanju zdravlja, ostanu društveno angažovani i usporavaju efekte starenja.

Ovi nalazi dolaze u trenutku kada se Japan suočava s izazovima brzog starenja stanovništva i smanjenja radne snage. Zemlja ima jedan od najvećih udjela starijih građana u svijetu, što povećava pritisak na penzione sisteme, zdravstvene usluge i tržišta rada.

Stariji radnici postali su sve važniji izvor radne snage posljednjih godina, jer poslodavci traže načine da riješe stalni nedostatak radnika u nizu industrija.

Nalazi ankete su obnovili debatu o sigurnosti penzije i mogućnostima zapošljavanja za starije osobe, što sugerira da je za mnoge starije Japance ostanak u radnoj snazi ​​​​vođen ne samo ličnim ispunjenjem već i ekonomskom nuždom, navodi se u bijeloj knjizi.