Posjeta naglašava širenje odbrambenih veza, a Gorgun ističe isporuku korvete CAm. Roman rumunskoj mornarici kao znak rastuće strateške saradnje saveznika

Gorgun: Saradnja u oblasti odbrane između Turske i Rumunije jača kolektivnu sigurnost NATO-a Posjeta naglašava širenje odbrambenih veza, a Gorgun ističe isporuku korvete CAm. Roman rumunskoj mornarici kao znak rastuće strateške saradnje saveznika

Predsjednik Sekretarijata odbrambene industrije Republike Turske Haluk Gorgun izjavio je u ponedjeljak da će jača saradnja u oblasti odbrambene industrije između Turske i Rumunije unaprijediti zajedničke sposobnosti dviju saveznica i doprinijeti kolektivnoj sigurnosti NATO-a.

Gorgun je ugostio rumunskog zamjenika premijera i ministra odbrane Radua Mirutu i njegovu delegaciju u objektima Turske zrakoplovne industrije (TUSAS), u okviru NATO samita 2026. i NATO Foruma odbrambene industrije u Ankari.

„Vjerujem da će daljnje jačanje ovog snažnog partnerstva dati značajan doprinos našim zajedničkim sposobnostima i kolektivnoj sigurnosti Saveza“, naveo je Gorgun u objavi na američkoj društvenoj mreži X.

Tokom posjete, rumunskoj delegaciji predstavljeni su nacionalni projekti iz oblasti zrakoplovstva, proizvodna infrastruktura i visokotehnološke sposobnosti Türkiye.

„Bilo mi je zadovoljstvo ugostiti Nj.E. Radua Dinela Mirutu, zamjenika premijera i ministra nacionalne odbrane Rumunije, i njegovu delegaciju u TUSAS-u“, rekao je.

„Korveta CAm. Roman, isporučena rumunskoj mornarici prošlog juna, opipljiv je pokazatelj nivoa koji je dostigla strateška saradnja između ove dvije članice NATO-a“, dodao je.

Gorgun je naveo da se saradnja u odbrambenoj industriji između Turske i Rumunije nastavlja produbljivati kroz konkretne projekte i isporuke.

Također je zahvalio Miruti na posjeti i produktivnim razgovorima, ističući da će Turska nastaviti jačati saradnju u oblasti odbrambene industrije s prijateljskim i savezničkim zemljama kroz strateški pristup.