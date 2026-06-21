Odluka glumca uslijedila je nakon pozitivnih iskustava tokom boravka u Saudijskoj Arabiji i interakcije s muslimanima

Glumac iz serije „Breaking Bad” Giancarlo Esposito prešao na islam Odluka glumca uslijedila je nakon pozitivnih iskustava tokom boravka u Saudijskoj Arabiji i interakcije s muslimanima

Američki glumac Giancarlo Esposito, poznat po ulozi Gusa Fringa u televizijskoj seriji „Breaking Bad”, prihvatio je islam tokom boravka u Saudijskoj Arabiji, objavili su mediji u nedjelju.

Saudi Gazette navodi da je predsjednik Generalne uprave za zabavu Turki Al-Sheikh izjavio da je Esposito izgovorio šehadet, islamsku izjavu vjere, te se pridružio članovima produkcijskog tima u molitvi u džamiji tokom snimanja u kraljevini.

Prema riječima Al-Sheikha, odluka glumca uslijedila je nakon pozitivnih iskustava tokom boravka u Saudijskoj Arabiji i interakcije s muslimanima dok je radio na produkciji u toj zemlji.

Dodao je i da je Esposito izrazio zahvalnost za zajednicu i gostoprimstvo koje je doživio tokom snimanja.

Na snimku podijeljenom na društvenim mrežama vidi se glumac kako klanja zajedno s članovima produkcijskog tima u džamiji, navodi se u izvještaju.

Esposito je izgradio višedecenijsku karijeru na filmu i televiziji, a poznat je i po ulogama u serijama „Better Call Saul”, „The Mandalorian” i drugim projektima.

U izvještaju se navodi da je stekao međunarodno priznanje i više nominacija za nagrade za svoju ulogu Gusa Fringa.

Prema pisanju Saudi Gazette, Esposito trenutno učestvuje u snimanju „Seven Dogs”, jednog od nekoliko velikih projekata koji se razvijaju dok Saudijska Arabija širi svoj sektor zabave i filma i nastoji privući međunarodne produkcije i talente.