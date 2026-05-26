Globalna tržišta prate inflaciju i rast u SAD-u dok geopolitičke tenzije i dalje utiču na ekonomiju Novi podaci iz SAD-a, eurozone i Azije trebali bi dati jasniju sliku inflacionih trendova i pravca monetarne politike

Očekuje se da će ključni ekonomski indikatori, uključujući podatke o rastu i globalnoj inflaciji u SAD-u, koji će biti objavljeni kasnije ove sedmice, pružiti dodatni uvid u utjecaj nedavnih napetosti na Bliskom istoku na globalne ekonomske izglede, javlja Anadolu.

Tenzije između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana, koje su počele krajem februara, djelimično su se smirile nakon što je 8. aprila stupilo na snagu primirje, dok se pritisak na rast cijena nafte povezan s rizicima oko Hormuškog moreuza također ublažio.

Međutim, očekuje se da će više cijene energije i dalje podsticati inflaciju globalno kroz povećane troškove transporta, industrijske proizvodnje, električne energije i grijanja.

Ekonomski podaci za mart i april ukazuju na to da su više cijene energije tokom perioda sukoba doprinijele pritisku na rast globalnih cijena.

Osnovni indeks ličnih rashoda za potrošnju (PCE) u SAD-u - preferirana mjera inflacije Federalnih rezervi - planiran je za četvrtak.

Analitičari očekuju da će indeks u aprilu porasti za 0,3 posto na mjesečnom nivou i 3,3 posto na godišnjem nivou.

Druga procjena podataka o bruto domaćem proizvodu (BDP) SAD-a za prvi kvartal treba biti objavljena u četvrtak i očekuje se da će pružiti jasniju sliku ekonomske aktivnosti.

Očekuje se da je američka ekonomija porasla za dva posto u prvom kvartalu.

Preliminarni podaci Ministarstva trgovine SAD-a pokazali su da je ekonomija rasla po godišnjoj stopi od dva posto u periodu januar-mart, ispod projektovanih 2,2 posto.

Očekuje se da će pokazatelji inflacije i brojke rasta igrati značajnu ulogu u oblikovanju budućih odluka centralnih banaka.

Očekuje se da će Federalne rezerve na svom decembarskom sastanku uvesti dodatne mjere pooštravanja.

U međuvremenu, smanjenje cijena energije izazvalo je optimizam u eurozoni da bi se inflacijski pritisci mogli ublažiti.

Očekuje se da će Evropska centralna banka (ECB) nastaviti pooštravanje mjera nakon što se inflacija uzrokovana energijom ubrzala u cijeloj regiji u martu i aprilu.

Tržišta uglavnom očekuju da će ECB povećati kamatne stope najmanje dva puta prije kraja godine.

Preliminarni podaci o inflaciji za Njemačku za maj trebaju biti objavljeni u petak i očekuje se da će pružiti daljnje indikacije o tome hoće li cijene energije i dalje utjecati na šire inflacijske trendove.

Analitičari očekuju da će se indeks potrošačkih cijena (CPI) u Njemačkoj povećati za 0,2 posto na mjesečnom nivou i tri posto na godišnjem nivou u maju.

Istovremeno, slabiji od očekivanih podaci iz Kine povećali su zabrinutost da slaba globalna potražnja i geopolitička neizvjesnost i dalje negativno utiču na ekonomski rast.

Kineska industrijska proizvodnja porasla je za 4,1 posto na godišnjem nivou u aprilu, što je ispod procjena i odražava usporavanje u odnosu na prethodni mjesec, dok je maloprodaja porasla za samo 0,2 posto, što je također ispod očekivanja.

U Japanu je godišnja inflacija u aprilu iznosila 1,4 posto, što je niže od očekivanog i niže od nivoa iz marta.

Pažnja je sada usmjerena na podatke o CPI-ju za maj u Tokiju, koji se smatraju ključnim pokazateljem za šire inflacijske izglede Japana.

Očekuje se da će indeks porasti za 1,6 posto na godišnjem nivou.