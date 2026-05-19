Globalna Sumud flota: Izraelski vojni brodovi drugi put napali konvoj pomoći za Gazu Flota tvrdi da je deset brodova preživjelo više od 22 sata izraelskih napada

Globalna Sumud flota saopćila je u utorak da izraelski vojni brodovi ponovo napadaju i ukrcavaju se na njene brodove u međunarodnim vodama dok konvoj humanitarne pomoći plovi prema Pojasu Gaze, javlja Anadolu.

"Presretanje se nastavlja. Vojni brodovi IDF-a (izraelske vojske) trenutno ilegalno ukrcavaju našu flotu", navodi se u saopćenju flote.

"U stanju smo visoke pripravnosti dok nastavljamo prema Gazi. Odbijamo da nas se zastraši."

Organizatori su rekli da je deset humanitarnih brodova "izbjeglo 22 sata izraelskih napada u međunarodnim vodama" i da plove prema Gazi.

"Brodovi su trenutno udaljeni samo 121 nautičku milju od obala Gaze", navodi se u saopćenju.

Ranije u utorak, izraelski novinski website Walla, pozivajući se na neimenovani sigurnosni izvor, objavio je da je izraelska vojska zaplijenila više od 40 od ​​54 plovila koja su učestvovala u putovanju i pritvorila oko 300 aktivista.

Ovaj događaj je drugi izraelski napad na flotu u više od 24 sata nakon što je izraelska vojska u ponedjeljak pokrenula napade na konvoj s pomoći u međunarodnim vodama.

Flota, koja se sastoji od 54 broda, isplovila je u četvrtak iz turskog okruga Marmaris u novom pokušaju da probije ilegalnu izraelsku blokadu nametnutu Gazi od 2007. godine.

Ovo nije bio prvi takav incident u koji je uključena flota.

Krajem aprila, izraelska vojska napala je brodove flote u međunarodnim vodama kod grčkog ostrva Krit. Konvoj je u to vrijeme uključivao 345 učesnika iz 39 zemalja, uključujući turske državljane.

Izraelske snage su zatim zaplijenile 21 brod s oko 175 aktivista, dok su preostali brodovi nastavili prema grčkim teritorijalnim vodama.

Izraelske snage su kasnije pustile aktiviste u međunarodnim vodama, osim dvojice, jednog španskog i jednog brazilskog aktiviste, koji su odvedeni u pritvorske centre unutar Izraela prije nego što su kasnije deportovani.

Oko 2,4 miliona Palestinaca, uključujući približno 1,5 miliona raseljenih osoba, živi u katastrofalnim humanitarnim uslovima u Gazi, pogoršanim dvogodišnjim izraelskim genocidom u kojem je ubijeno više od 72.700 ljudi i ranjeno više od 172.700, većinom žena i djece, a istovremeno je izazvao teške uslove gladi.

Uprkos prekidu vatre proglašenom u oktobru 2025. godine, Izrael je nastavio ograničavati pristup humanitarnoj pomoći i izvoditi svakodnevne napade, što je rezultiralo smrću 877 Palestinaca i ranjavanjem 2.602, prema podacima lokalnih vlasti.