Glasnogovornik Irana poručio: "Od danas suzdržanost Teherana završena"

„Suzdržanost Teherana je završena“, izjavio je u nedjelju glasnogovornik iranskog parlamenta dok su tenzije sa Sjedinjenim Američkim Državama nastavile eskalirati, prenosi Anadolu.

„Od danas (nedjelja), naša suzdržanost je gotova. Svaki napad na naša plovila bit će dočekan žestokim i odlučnim iranskim odgovorom protiv američkih brodova i baza“, objavio je Ebrahim Rezaei, glasnogovornik Odbora za vanjsku politiku i nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta, na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u.

Rezaei je upozorio da „sat otkucava protiv američkih interesa“.

„Najbolji kurs (za SAD) je da se preda i napravi ustupke“, rekao je on. „Oni se moraju prilagoditi novom regionalnom poretku.“

Regionalne tenzije su eskalirale otkako su SAD i Izrael pokrenuli udare na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i protiv američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli proizvesti trajni sporazum. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka, utirući put diplomatiji prema trajnom rješenju rata.

Od 13. aprila, SAD provodi pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski saobraćaj u ovom plovnom putu.