Meta napada bio automobil Hazema Qassema, a prema navodima poginuo je njegov tjelohranitelj

Glasnogovornik Hamasa Hazem Qassem preživio izraelski zračni napad Meta napada bio automobil Hazema Qassema, a prema navodima poginuo je njegov tjelohranitelj

Glasnogovornik Hamasa Hazem Qassem preživio je izraelski zračni napad, javila je televizija Al Arabiya sa sjedištem u Saudijskoj Arabiji.

Pozivajući se na sigurnosni izvor u Gazi, televizija je objavila da je jedan od izraelskih zračnih napada bio usmjeren na automobil Hazema Qassema.

Iako Qassem u trenutku napada nije bio u vozilu, prema navodima istog izvora, njegov tjelohranitelj je poginuo.

Najmanje 12 Palestinaca je ubijeno, a 20 ih je ranjeno u izraelskim napadima širom Pojasa Gaze tokom protekla 24 sata, usred kontinuiranih kršenja primirja koje je na snazi od prošlog oktobra.

Od početka izraelskog genocida u Gazi, 8. oktobra 2023. godine, ubijeno je 73.118 Palestinaca, dok je 173.615 ranjeno. Istovremeno je devastirano oko 90 posto civilne infrastrukture.