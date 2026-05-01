Gitaristi u poljskom Wroclawu pokušali oboriti Guinnessov rekord

Hiljade učesnika okupile su se 1. maja 2026. godine na glavnom trgu u poljskom gradu Wroclawu kako bi istovremeno izvele pjesmu „Hey Joe“ i pokušale oboriti Guinnessov svjetski rekord.

Prvi rekord zabilježen je 2009. godine, kada je 6.346 gitarista istovremeno izvelo ovu pjesmu. Da bi se postavio novi rekord, bilo je potrebno učešće više od 8.122 gitarista.

Međutim, pokušaj obaranja svjetskog rekorda u Wroclawu za 2026. godinu bio je neuspješan. Legendarnu pjesmu na glavnom trgu izvelo je ukupno 7.649 gitarista.