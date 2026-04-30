Što duže ova vitalna arterija ostaje blokirana, teže će biti namiriti štetu, upozorio je Antonio Guterres zbog nastavljenih poremećaja u Hormuškom moreuzu

Generalni sekretar UN-a upozorio na globalnu recesiju dok kriza na Bliskom istoku ulazi u treći mjesec Što duže ova vitalna arterija ostaje blokirana, teže će biti namiriti štetu, upozorio je Antonio Guterres zbog nastavljenih poremećaja u Hormuškom moreuzu

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je u četvrtak da kriza na Bliskom istoku gura globalnu ekonomiju prema recesiji, iznoseći tri zabrinjavajuća scenarija dok se nastavak poremećaja u Hormuškom moreuzu proteže u treći mjesec.

“Kriza na Bliskom istoku ulazi u svoj treći mjesec“, rekao je Guterres novinarima u sjedištu UN-a u New Yorku, upozorivši da se uprkos krhkom primirju, posljedice dramatično pogoršavaju sa svakim satom koji prolazi.

Izražavajući duboku zabrinutost zbog poremećaja u pomorskom saobraćaju, Guterres je rekao da je duboko zabrinut zbog ograničavanja prava i sloboda plovidbe u području Hormuškog moreuza, dodajući da to ometа isporuku nafte, plina, đubriva i drugih ključnih roba te guši globalnu ekonomiju.

“Kao i u svakom sukobu, cijelo čovječanstvo plaća cijenu, čak i ako nekolicina ostvaruje ogromne profite, rekao je, dodajući da će se posljedice osjećati još dugo vremena.

Izlažući prognoze zasnovane na više izvora, upozorio je da će u najboljem scenariju, ako se ograničenja odmah ukinu, lanci snabdijevanja trebati mjesece da se oporave, produžavajući niži ekonomski učinak i više cijene, što dodatno opterećuje svijet koji se još oporavlja od pandemije i rata u Ukrajini.

Objasnio je drugi scenario prema kojem bi produženi poremećaji do sredine godine gurnuli 32 miliona ljudi u siromaštvo, izazvali nestašice đubriva, smanjili prinose usjeva i doveli do toga da se još 45 miliona ljudi suoči s ekstremnom glađu.

U najtežem scenariju, u kojem poremećaji traju do kraja godine, inflacija raste iznad šest posto, a „rast pada na dva posto, upozorio je, dodajući da bi se svijet tada suočio s prijetnjom globalne recesije, s dramatičnim posljedicama po ljude, ekonomiju te političku i društvenu stabilnost.

“Što duže ova vitalna arterija ostaje blokirana, teže će biti preokrenuti štetu“, rekao je Guterres, dodajući da svaki dan kada brodovi ne mogu ploviti povećava te troškove i pojačava njihove posljedice širom globalne ekonomije.

Govoreći o naporima UN-a da zaštiti pomorske radnike, Guterres je rekao da generalni sekretar Međunarodne pomorske organizacije Arsenio Dominguez razvija okvir za sigurno evakuisanje brodova i pomoraca iz zone sukoba, ukoliko to bude moguće učiniti na siguran način.